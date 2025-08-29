El incendio de Fasgar se resiste en una evolución favorable de los fuegos

Castilla y León mantenía a última hora de la tarde de este viernes un único fuego en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, el bicéfalo de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en la provincia leonesa. Después de veinte días quemando -se declaró el 8 de agosto-, al operativo le está costando controlarlo a pesar de que, en líneas generales la jornada de ayer mostró una buena evolución, que hizo descender la gravedad de los incendios leoneses de Garaño, Anllares y Berlanga del Bierzo a 'nivel' cero, así como al uno la del de Porto-La Baña.

A propósito de este último, el director de extinción, José Luis Gutiérrez, confió ayer a última hora en que estuviera «estabilizado entre esta noche y mañana», si se cumplen las previsiones de humedad relativa del ambiente del cien por cien. De esta forma, durante toda la noche se preveía que siguieran los trabajos con maquinaria pesada y los buldóceres, para «acabar de perimetrar algunos puntos calientes que pudieran quedar» en el sector.

Los signos de mejora no se redujeron a las bajadas de 'nivel' de gravedad, si no que se tradujeron también en el desconfinamiento de la población de San Ciprián, en Zamora, y de todas las que aún se encontraban en esa situación a causa del fuego de Fasgar. Este, con su prolongación en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, fue el más activo al caer el viernes, pero «se ha contenido en el fondo del valle», señaló el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, tal y como recoge Ical. A pesar de que en las primeras horas de ayer hubo «niebla y mucha humedad», los medios aéreos trabajaron en los focos aislados que quedan en la parte sureste del incendio para «intentar contenerlo definitivamente».

Noticia Relacionada Brigadistas reclaman un operativo permanente en una encendida protesta ABC Bomberos forestales cargan contra la Junta: «Nos han dejado, a nosotros y a los pueblos, abandonados a nuestra suerte»

A mayores, frente a la docena de carreteras cortadas que llegó a sumar la Comunidad en las últimas semanas en algunos momentos, este viernes también volvió una cierta 'normalidad' a la red vial. Sólo permanecieron cerradas al tráfico por humo o fuego la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano; y la ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces.

Por otra parte, el joven de 20 años detenido anteayer como presunto responsable del incendio de Berlanga del Bierzo (León) fue dejado ayer en libertad provisional, aunque bajo la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo. No fue posible tomarle declaración debido a su estado de salud, pero está siendo investigado a raíz del fuego que amenazó la localidad berciana el mismo jueves. Un agente medioambiental lo avistó apenas veinte minutos después del comienzo del incendio, a lo que siguió su localización y una rápida detención por parte de la Guardia Civil.