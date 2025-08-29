Internamiento psiquiátrico para el joven investigado por el fuego en Berlanga del Bierzo

Detención del joven este jueves en las inmediaciones de Berlanga del Bierzo (León)

El Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada (León), en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional para el detenido por presuntamente causar el incendio en Berlanga del Bierzo, aunque con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo, ya que no ha sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.

El joven, de 20 años, está siendo investigado por un delito de incendio forestal consecuencia del fuego desatado en la tarde de este jueves en Berlanga, que llegó a un índice de gravedad 2 y que motivó la evacuación inicial de casi cuatrocientos vecinos, aunque posteriormente se acordó su vuelta a casa tras lograr el control, hasta el punto de que actualmente está en nivel 0.

Un agente medioambiental lo avistó apenas veinte minutos después del comienzo del fuego, a lo que siguió su localización y una rápida detención del sospechoso por parte de la Guardia Civil.