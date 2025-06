Un hijo sobre su padre, superviviente de atentado terrorista: «Me sorprende que sea tan alegre tras vivir algo así»

Lucas Morán Silva ha sido, junto a su gemelo –cuya distinción ha recogido en su ausencia– el más joven de los galardonados este viernes por el Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas de terrorismo en Castilla y León. El mes que viene cumple trece años y recuerda que hará unos tres que su padre, José Luis Morán Suárez, se sentó con él para contarle cómo había vivido en primera persona el atentado contra la casa cuartel de Burgos de 2009. «Me sorprendió que sea una persona tan alegre tras vivir algo así», reconoce el chico, que describe a su progenitor como «siempre disponible para los demás».

«Te quedas un poco flipando» ante historias de violencia como aquella, admite, ocurrida una madrugada antes de que él naciera. Una furgoneta bomba que, si bien gracias a un error de cálculo de los etarras no atinó a llevarse por delante ninguna vida, dejó decenas de heridos, muchos de ellos niños. A Lucas le desvelaron la parte más personal de esta historia una vez que fue «un poco más maduro» y pudo entenderlo, según indica él mismo. La suya es, después de todo, una generación que descubre el terrorismo etarra en pasado, que se forma una conciencia sobre lo que significó y aún supone.

Lucas admite que las veces que han mencionado a ETA en clase nunca ha llegado a sincerarse sobre ese caso tan cercano, porque admite que es «reservado» y le parecía «un asunto familiar». Pero ahora sí da ese paso adelante. «Es un honor y una alegría poder representar algo que mi padre ha vivido», asegura.

También José Luis Morán se reconoce «muy orgulloso» de que sus hijos reciban esta distinción «y no se olviden estos sucesos lamentables». «Cualquier violencia es injustificable, y reconocimientos así sirven para que no se pierda de vista que esto ocurrió, para que se siga recordando y no se repita, para lograr una sociedad en paz», comenta el superviviente.