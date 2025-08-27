Los grandes incendios forestales queman más de 140.000 hectáreas desde el 18 de julio
Las zonas de matorral (60.739) son las áreas más afectadas en un cálculo que llega hasta el 26 de agosto
Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales
Los grandes incendios forestales, que hacen referencia a aquellos que superan las 500 hectáreas, habrían calcinado un total de 141.131 hectáreas entre el 18 de julio y el 26 de agosto, según la información facilitada por la Junta y recogida por Ical.
Del total de la superficie quemada, la mayor parte se enmarcó en zonas de matorral (60.739 hectáreas), seguida por las arboladas (43.433), y la de arbolado ralo, es decir, áreas con pocos árboles, donde la masa forestal es poco densa (15.674).
Tras ellas, se encuentran las 11.187 hectáreas agrícolas, las 9.446 de pastizal y las 652 de áreas artificiales (urbano o infraestructuras).
Estos datos están obtenidos a partir de la información satelital del sistema Copernicus de la UE, el sistema de Información Geográfico del Medio Natural de Castilla y León y el Mapa Forestal Español. Aun así, desde la Junta apuntaron que el cálculo será definitivo cuando se pueda recorrer a pie los incendios y comprobar sobre el terreno todo el perímetro y las zonas no quemadas dentro del mismo.
