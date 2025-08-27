Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración de 20 zonas en Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales, repartidas en las provincias de León, Palencia, Valladolid, Ávila, Zamora y Salamanca. El Gobierno habilitó el procedimiento para que todos los damnificados soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

En la Comunidad serían el entorno del luegar donde se produjeron los incendios de Pozuelo de la Orden (Valladolid); el IF Palencia; en León, el IF Quintana del Castillo, Orallo-Villablino, Yeres-Puente de Domingo Flores, Villafranca del Bierzo, IF Barniedo de la Reina, Canalejas-Alamanza (compartido con Palencia), Orencia y Gestoso, Anllares del Sil e Igüeña. Además, se incluye el de Navaluenga, el de Mombeltrán, de San Bartolomé de Pinares, Herradón de Pinares, en la provincia de Ávila, así como el deMolezuelas de la Carballeda, Gallegos del Río y Porto, en Zamora, y los incendios de La Alberca y El Payo, ambos en Salamanca, con la ausencia -quizá por error- del de Cipérez.

Aunque aún no se ha aprobado un paquete específico, el Ejecutivo ha abierto la vía para que los damnificados ya puedan reclamar ayudas económicas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

La declaración de zona afectada permite, entre otras medidas, poder beneficiarse de exenciones fiscales o bonificaciones a la Seguridad Social, así como subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura. En las recientes emergencias de la dana y el volcán en La Palma se ampliaron las ayudas directas fijadas por decreto.

Esta declaración se produce seis días después de que el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta aproara un «ambicioso paquete de ayudas» para las zonas afectadas por los incendios, dotado con 114 millones ampliables, con 45 medidas, estructuradas en tres bloques.

Ayudas patrimonio

«Con estas medidas lanzamos un mensaje de apoyo, tranquilidad y esperanza a todos los que se han visto afectados», defendió entonces el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Fue él mismo el que anunció ayudas directas para las personas afectadas por los incendios, que cifró en 500 euros por familia evacuada y 5.500 por empresa o negocio que se encuentre en zonas calcinadas (tanto afectadas de forma directa o por lucro cesante), y hasta 185.000 para la reconstrucción de viviendas devastadas -este martes en el Consejo de Ministros se planteó la cifra de 15.000 sin que quede aún claro si esta cantidad es ampliable-. adenás de compensaciones por cosechas, animales y otros bienes perdidos, informa Ical

Mientras, ayer la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León activó el procedimiento para la solicitud de las ayudas destinadas a la recuperación, adecuación y puesta en valor de los bienes patrimoniales dañados por los incendios forestales. Los ayuntamientos solicitantes deben ser propietarios de un bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que haya resultado dañado por los incendios forestales en el verano de 2025..