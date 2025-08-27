La Diputación de Salamanca pide al Gobierno incluir el incendio de Cipérez en la declaración de zona catastrófica

José Manuel Blanco, con quemaduras en varias partes del cuerpo, observa la zona arrasada por el incendio de Cipérez

La Diputación de Salamanca ha reclamado este miércoles al Ministerio del Interior que el incendio de Cipérez sea incluido en la declaración de zonasgravemente afectadas por emergencias de protección civil, al quedar fuera de la resolución aprobada por el Gobierno de España. El presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicita explicaciones sobre la exclusión de este fuego, considerado el más grave registrado en la historia de Salamanca. El incendio se originó en Cipérez y se extendió a otros siete municipios colindantes de Villar de Peralonso, Villaseco de los Reyes, Espadaña, Puertas, Tremedal de Tormes y Peralejos de Arriba, y pudo arrasar en torno a 10.000 hectáreas, informa Ical.

En su escrito, Iglesias confía en que la decisión se deba a un «error administrativo o técnico» que pueda ser subsanado de inmediato, y ha pedido que se revisen los criterios aplicados para que los vecinos y profesionales afectados puedan acceder a las ayudas estatales.

«El incendio de Cipérez es una tragedia para toda la provincia de Salamanca, y las familias que han visto arrasadas sus explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden quedar desamparadas», ha subrayado el presidente de la Diputación.