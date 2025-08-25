Fuego en Molinaseca: Cuando las «ganas de ayudar» pueden más que «el miedo»

Cuando vieron salir el humo de la cumbre del monte no dudaron. Los vecinos de Molinaseca, un municipio de unos de 800 habitantes en la comarca leonesa del Bierzo, se pertrecharon el pasado domingo con cubos y mangueras y fueron «los primeros» ... en plantar cara a unas llamas que se acercaban a las urbanizaciones más alejadas del casco urbano.

«El miedo que ellos tenían era ver arder sus casa», explica el alcalde, Alfredo Molina, quien relata que la tarde del pasado domingo fue «complicada» para el municipio. Hacia las cuatro de la tarde comenzó el fuego y las «familias que estaban en sus casas» salieron «rápidamente a la calle». Pronto se formaron las cadenas humanas en la que pasaban los cubos de uno a otro para poder refrescar el terreno. La intención era que el fuego frenara a tiempo antes de alcanzar las viviendas.

Todos a una y pese a que se pidió desde la Guardia Civil el desalojo del municipio, pocos se movieron de sus posiciones y continuaron con su labor de trasladar cubos y mangueras. «Teníamos que informar de la decisión de evacuación, pero fue la gente la que optó por quedarse», comenta el regidor que, aunque intentó trasladar a los vecinos «tranquilidad» porque ante las llamas había una carretera y unos treinta metros de perímetro delante de las casas, «el susto a los vecinos no se lo quita nadie y el miedo es libre».

Medios aéreos

Según cuentan tanto el regidor como otros voluntarios que actuaron en la zona, no tardaron en llegar primero los bomberos de Ponferrada y después el resto de medios del operativo de extinción, incluidos los aéreos, que fueron los «que pudieron poner bajo control las llamas», cuenta Molina.

Así que tras el susto, en Molinaseca respiran ya con más tranquilidad con el incendio ya perimetrado y después de que el operativo se afanase durante la noche en tareas de vigilancia ante posibles reproducciones y para desbrozar parte del terreno que no se había quemado para evitar males mayores.

Finalmente, además del monte, solo una finca particular –la que se encuentra más arriba–, se vio afectada por el fuego. «Ardió todo el jardín», explica una vecina, y la vivienda consiguió salvarse de un voraz fuego en el que «en 15 minutos ya había prendido todo el monte». Unas llamas que imponían, explica, y ante las que los habitantes –mayores y más jóvenes– «pelearon como leones».

«Fueron todos con todo lo que tenían disponible», añade. Según cuenta, «pudieron más las ganas de ayudar que el miedo» y «enseguida» se coordinaron para empapar los alrededores de las casas y evitar así que el fuego pasara. Clave fue el despliegue de los medios profesionales, subraya. «La magnitud del incendio era tal que aunque hubiéramos querido no hubiésemos podido solos», reconoce, antes de valorar la labor de los miembros del operativo que acudieron al lugar.

«Fue para quitarse el sombrero y consiguieron salvarlo todo», concluye, a la vez que valora el papel de los alcaldes de pueblo. «En esta zona han trabajado juntos, unidos, independientemente del color político para luchar contra el fuego», destaca sobre lo que considera una labor «callada y en la sombra» de los regidores de los municipios que durante este verano se han visto golpeados por las llamas.

«En ese momento no lo piensas»

Sin pensar en el riesgo, también Tael corrió desde la localidad próxima de Ponferrada cuando le llamaron para comunicarle que estaba ardiendo Molinaseca y que el fuego se acercaba a la urbanización donde él tiene un chalé. «Todos salimos rápido con cubos y el ayuntamiento también trajo mangueras», indica sobre un momento en el que, según dice, «no te das cuenta del miedo». Ante la amenaza a sus casas y con las imágenes de pueblos leoneses en los que sí han prendido casas como Lusio o en Oencia, se pusieron en movimiento y «entre todos» se pudo parar a tiempo un fuego que, según parecen señalar los indicios, habría sido intencionado.

«Por la situación» y por las circunstancias en las que se originó todo apunta a que haya sido «intencionado o por una negligencia», comenta el alcalde. No hubo tormentas ni rayos en la zona y tampoco las circunstancias meteorológicas pudieron influir, considera Molina. Las sospechas se han confirmado poco después, cuando la Guardia Civil ha detenido a un varón de 75 años por imprudencia grave como supuesto autor del incendio al encender una hoguera en el lugar «para cocinar», según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.