Encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Orense

Fuego en Molinaseca: Cuando las «ganas de ayudar» pueden más que «el miedo»

Los vecinos de la localidad leonesa, pertrechados con cubos y mangueras, fueron los primeros en enfrentarse al fuego hasta que llegó el operativo y pese a la orden del desalojo

Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca (León) al encender una hoguera

Vecinos de Molinaseca (León) hacen una cadena con cubos de agua para evitar que el fuego alcance sus casas EFE
Miriam Antolín

Valladolid

Cuando vieron salir el humo de la cumbre del monte no dudaron. Los vecinos de Molinaseca, un municipio de unos de 800 habitantes en la comarca leonesa del Bierzo, se pertrecharon el pasado domingo con cubos y mangueras y fueron «los primeros» ... en plantar cara a unas llamas que se acercaban a las urbanizaciones más alejadas del casco urbano.

