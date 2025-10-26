Fernando Franco: «Como cineasta y espectador me interesa que la película me mueva, aunque sea para el rechazo»

Suscribete a
El sevillano presenta en Seminci 'Subsuelo', su cuarto largometraje como director. Adapta la novela homónima de Marcelo Luján para estrenarse en el thriller, un género al que le tenía «ganas»

Fernando Franco presenta 'Subsuelo' en la Semana Internacional de Cine de Valladolid
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Casi una década después de su debut a lo grande en el largometraje con 'La herida', ganadora de un Goya a la Mejor Dirección Novel, a Fernando Franco (Sevilla, 1974) le apetecía estrenarse en el thriller y encontró en 'Subsuelo', la novela homónima del ... bonaerense Marcelo Luján, la temática perfecta: «Me interesó mucho cómo hablaba de la familia y luego había algo de reto a la hora de adaptarla por su complejidad en el tratamiento del tiempo», dijo durante su presentación en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde concursa en la Sección Oficial. Junto a Begoña Arostegui fue dando forma al guion hasta dar con el «registro» que quería. Les tocó, versión tras versión, «depurar, priorizar, sacrificar...». Está acostumbrado por su oficio de montador -'Blancanieves', 'Robot Dreams' o 'Que Dios nos perdone', entre otros filmes, llevan su firma-, algo que reconoce que le condiciona a la hora de dirigir «para bien y para mal»: «Te adelantas a un montón de cosas, pero también de tanto preocuparte te acabas constriñendo».

