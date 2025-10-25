Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana

La Seminci se mete de lleno en faena con un thriller «atmosférico», una oda al cine y una mirada luminosa a la vejez

El realizador sevillano, dirección novel por 'La herida', compite en la Sección Oficial con una película que indaga en los rincones más oscuros del alma humana con la culpa como telón de fondo

Seminci echa el ojo al 'retrovisor' para celebrar 70 años de amor al cine de autor

El director de la película 'Resurrección', Bi Gan
El director de la película 'Resurrección', Bi Gan ical

H. D. / ABC

Valladolid

Tras la inauguración oficial, la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid se metió ayer de lleno en faena con la fortuna de contar con la presencia de los tres directores que se sumaron a la competición de la Sección ... Oficial para defender sus proyectos. La mañana la ha abierto el sevillano Fernando Franco con 'Subsuelo', su cuarto largometraje y el primero en el que se adentra en el 'thriller'. El film, para cuya definición tanto el realizador como los actores protagonistas utilizaron adjetivos como «atmosférico», «tenso» y «enmarañado», es una adaptación de la novela homónima del escritor argentino Marcelo Lubián, y explora los rincones más oscuros de la moral humana a través de la extraña relación entre dos hermanos, interpretados por Julia Martínez y Diego Garisa, con la culpa como telón de fondo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app