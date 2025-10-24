Isabel Coixet: «Nunca pienso que dirijo bien a los actores, pero los escojo muy bien»

De la misma manera que el buen vino o el pan lechuguino son señas de Valladolid, podría decirse que Isabel Coixet ya lo es de la Seminci. Ayer le correspondió -por tercera vez- inaugurar el festival, la primera en la etapa de José Luis Cienfuegos ... Ya lo hizo en dos ocasiones con Javier Angulo, con quien también clausuró, trayendo de la mano a Juliette Binoche para recibir una Espiga de Honor. Años antes, con Juan Carlos Frugone al frente, le fue encargado rodar un spot para conmemorar las bodas de oro del festival.

Otro número redondo, la 70 edición, la acercó de nuevo a Valladolid para presentar 'Tres adioses', la adaptación a la gran pantalla de la novela 'Tres cuencos', de Michela Murgia. En el film, recibido con aplausos, informa Ical, la realizadora da «una vuelta de tuerca» a sus «obsesiones de siempre» para contar una historia sobre «más que como morir bien, cómo vivir bien sabiendo que nos vamos a morir». Lo dijo en su encuentro con los medios tras el estreno de la película, que ya suma 240.000 espectadores en diez días en Italia.

Explicó allí que la adaptación no fue sencilla, pero siempre tuvo claro a los actores. Tanto Alba Rochrwacher como Elio Germano fueron sus dos primeras opciones, mientras que el personaje de Francesco Carril fue escrito ex profeso para él. «Yo nunca pienso que dirijo bien a los actores, pero pienso que los escojo muy bien», dijo al respecto.