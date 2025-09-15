La economía de Castilla y León crece un 3,1% en el segundo trimestre de 2025, casi el doble que el conjunto de la UE

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, presenta la Contabilidad Regional de Castilla y León correspondiente al segundo trimestre del año

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León se elevó un 3,1 por ciento en el segundo trimestre de 2025, un crecimiento que fue algo superior que la media nacional (2,8 por ciento) y casi el doble que el conjunto de la Unión Europea (1,6 por ciento), ha detallado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha comentado que estos datos «mantienen una senda positiva coherente con los últimos años».

En concreto, la economía de la Comunidad se elevó un 0,2 por ciento en el citado periodo, y aunque esa subida fue menor que en el mismo periodo del año precedente (0,7 por ciento), sigue siendo superior a la que la Junta preveía al inicio del año, lo que animará al Gobierno regional a revisar al alza sus previsiones de cara a la fijación del techo de gasto, que presentará «en las próximas semanas» en las Cortes.

Lo ha avanzado Carriedo durante la rueda de prensa en la que ha presentado la Contabilidad Trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. En ella, ha detallado que ese crecimiento se debe fundamentalmente al «empuje» del sector servicios, como más peso en el PIB, y al «buen comportamiento» del sector industrial. tal y como volvieron a reflejar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la pasada semana, en los que Castilla y León se sigue manteniendo a la cabeza en producción industrial.

Por lo que se refiere al comportamiento del sector primario, ha explicado que la agricultura estaría creciendo «en términos positivos», pero por debajo del aumento medio autonómico: «La cosecha ha sido positiva pero los precios no están acompañando», ha justificado Carriedo, quien ha puntualizado también que en el sector ganadero se produjo una caída de la producción inferior al trimestre precedente.

Desde el punto de vista de la demanda, el consejero ha valorado «el buen comportamiento» de la demanda interna, con una contribución positiva al crecimiento del PIB de 3,5 puntos. El gasto en el consumo de las familias y administraciones públicas y la evolución de la inversión estarían detrás de estos datos.

Por contra, ha indicado que el sector exterior presenta unos «síntomas» que si bien siguen siendo «positivos», «ya no es el ritmo que tuvimos en el pasado». Incluso, ha matizado, «han crecido más las importaciones que las exportaciones», de lo que ha responsabilizado al escenario internacional y al «apetito» de las industrias a la hora de importar, fundamentalmente bienes de equipo.