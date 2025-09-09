La Junta compromete su apoyo a InoBat en Valladolid y desea que ahora «cuadren las cuentas»

El rector de la Universidad de Valladolid, junto al consejero de Economía y Hacienda, durante la apertura de curso

La Junta de Castilla y León compromete su apoyo al proyecto de la empresa InoBat, que prevé implantar una gigafactoría de baterías en Valladolid, y desea que ahora «cuadren las cuentas» y la financiación. Además, ofrece después de que el Gobierno le haya concedido 53,8 millones de euros, más un préstamo de 456.000 euros, a través de la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías.

Lo dijo este martes el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al hilo del anuncio realizado el día anterior por el Gobierno central. El objetivo del respaldo del Ejecutivo regional es que el proyecto pueda salir adelante, ya que se trata de una «buena iniciativa» que genera «innovación», «talento», «empleo», pero también que tiene capacidad de «tracción», informa Ical.

En una comparecencia, con motivo del inicio del curso en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid (UVa), Fernández Carriedo recordó que la Junta viene trabajando con InoBat desde hace «muchos años», lo que se tradujo en la firma de un convenio entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco y directivos de la compañía el 17 de octubre de 2022, con el fin de garantizar la financiación, a través de la colaboración entre las administraciones y el capital privado.

Igualmente, el titular de Economía y Hacienda apuntó que la empresa, que prevé generar 260 empleos directos y unos 500 indirectos, eligió la Comunidad para su instalación por ser una ubicación «ideal», tanto por la «formación» de los trabajadores, como por el «conocimiento previo», la «capacidad de crecimiento» y el apoyo de las administraciones local, autonómica y estatal.

Horas después de la intervención de Carriedo, la consejera de Industria y Empleo, Leticia García, insistía en el respaldo que el Gobierno regional brindará a Inobat para su instalación en Valladolid, haciendo hincapié en que la Junta estará «al lado» de la empresa eslovaca en la parte económica y en la formación de los trabajadores.

Asimismo, subrayó que el Ejecutivo autonómico se pone a disposición de la compañía, «como no podía ser de otra manera», al precisar que la puesta en marcha de la planta es una «buena noticia» tanto para la provincia vallisoletana como para Castilla y León. «Es una buena elección porque Valladolid es un buen lugar para invertir y reúne los requisitos de futuro de empresas, por lo que deseamos que el proyecto se implante», precisó.