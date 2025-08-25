Dos incendios mantienen en jaque a León, que suma más desalojos

León se mantiene en jaque por los incendios ya que, aunque ha descendido el número de los catalogados con nivel dos de gravedad, sigue habiendo cinco, dos de ellos especialmente difíciles, como es el de Garaño, muy próximo a la autopista AP-66. Durante la tarde de este lunes se tuvo que proceder al desalojo de las poblaciones de Mora de Luna (50 personas) y Vega de Caballeros (otras 40). Además, se procedió al corte de la carretera CL-626, entre Los Barrios de Luna y Otero de las Dueñas.

También sigue creando muchas dificultades el de Colinas del Campo, en el municipio de Igüeña (en la Comarca de Bembibre) y el de Fasgar. Sobre ambos se actúa como un único fuego. El director técnico de extinción de este incendio, Víctor Fernández, explicó que «está muy extenso, con muchas zonas abruptas, el trabajo está siendo muy difícil y sigue mucho perímetro sin controlar, aunque las poblaciones están todas protegidas». «Ahora tenemos tres frentes activos, dos de ellos esperamos poder controlar esta noche, pero queda mucho trabajo», añadió. En total son más de 700 personas las evacuados debido a los fuegos La Baña, Garaño, Molinaseca y Fasgar en la provincia de León.

Zamora mantiene un fuego en el mismo nivel dos de riesgo, el de Porto. Ayer se dio un paso atrás al tener que realizar de nuevo evacuaciones de municipios en los que los vecinos ya habían tenido que abandonar sus casas. Se trata de San Ciprián, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo. Unas 150 personas que fueron trasladadas al Centro de Transportes de Benavente donde se ha organizado su alojamiento.

De esta forma, se contabilizan cinco incendios de nivel dos —el domingo eran once— y otros cinco de nivel uno. Precisamente, entre ellos, el de Cardaño de Arriba, en el municipio palentino de Velilla del Río Carrión, donde un helicóptero del Grupo de Rescate de la Junta auxilió a un peón de una cuadrilla terrestre que trabajaba en la extinción de un incendio forestal en la zona de la cascada de Mazobre, en dicho término municipal, quien se había lesionado en las costillas durante las labores del operativo, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2.