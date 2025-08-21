Castilla y León sufre 260 incendios entre el 3 y el 20 de agosto, 37 «claramente intencionados»

El incendio que afecta a la localidad leonesa de Boca de Huérgano

La Junta de Castilla y León ha informado este miércoles de que entre el 3 y el 20 de agosto se han registrado 260 incendios en la Comunidad, 37 «claramente intencionados».

Precisa en la cuenta oficial Naturaleza Castilla y León, en la red social X, que en plena ola de calor y con Castilla y León asediada por incendios forestales, también se produjeron 178 por «otras causas humanas por determinar» (intencionados, accidentes, negligencias…).

Junto a estos, indica que 38 fueron por rayos. En este contexto, se pregunta «qué significa, qué está pasando».

En las últimas jornadas, Castilla y León ha llegado a registrar hasta una treintena de fuegos simultáneos en un mismo día con más de diez de los considerados graves.

Eso, según ha explicado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, unido a que se han producido unas circunstancias «excepcionalísimas», con 16 días consecutivos de ola de calor y fuertes rachas de viento que han provocado que las llamas fueran especialmente virulentas.

«Cuando las circunstancias han sido las habituales el operativo ha respondido», pero es que en una semana «se han afrontado más de 200 incendios», lo que significa que «un número importante de ellos han sido apagados, ha asegurado el dirigente autonómico.

Mañueco ha denunciado, además, que la inmensa mayoría de los fuegos son causados por el hombre, por lo que ha pedido a la población su colaboración para extremar las precauciones y «para dar información a la Guardia Civil para detener a quienes provocan esos incendios»