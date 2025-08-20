Un incendio intencionado junto a otro activo obliga a nuevas evacuaciones en la provincia de León

Incendio de Fasgar, en la provincia de León, junto al que han provocado otro

Cuando parecía que los incendios comenzaban a dar una tregua en Castilla y León y en especial en la provincia de León, la más castigada por las llamas en esta ola de fuegos avivados por el viento y las altas temperaturas que ha dejado la ola de calor, otro fuego más.

Y, según los primeros indicios, habría sido intencionado. «De nuevo en el #IFFasgar, esta tarde alguien prende por detrás de los operativos que trabajan en la extinción, rompe la estrategia, obliga a replantear las posiciones y provoca un claro inconveniente en la gestión de la emergencia #QuéEstáPasando?». Así lo ha denunciado la Junta de Castilla y León, a través de su perfil de Medio Ambiente en X.

De hecho, ya en la página web con el estado al minuto de los incendios forestales en este verano negro, ya señalan claramente al origen intencionado. Un fuego que ha provocado casi nada más declarase la evacuación de los vecinos de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, el pueblo donde precisamente han comenzado las llamas en un espacio totalmente rodeado de masa forestal.

La Guardia Civil ha procedido al desalojo de la localidad y sus 25 habitantes eran trasladados al pabellón de Igüeña, ayuntamiento al que pertenece Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Además, se ha cortado la carretera LE-5330.

El nuevo incendio se declaraba a las 19.12 y un minuto después ya alcanzaba el nivel dos de riesgo (en una escala de 0 a 2). Su localización, además muy próxima al de Fasgar, un fuego cuya extinción está siendo complicada. Lleva activo más de una semana -comenzó el 8 de agosto-, también en nivel dos.

León sigue siendo este miércoles la provincia con más incendios graves activos. De los ocho que hay, seis comenzaban en esta provincia: el nuevo de Igüeña, el de Fasgar, uno en Anllares del Sil, el de Llamas de la Cabrera, otro en Gestoso y el de Barniedo de la Reina, que afecta a Picos de Europa.

Tras declarase este nuevo incendio, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento para «llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor». A través de su perfil en X, ha apuntado que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.