Sanabria se pone en pie sobre las cenizas

Hosteleros y comerciantes de la comarca zamorana intentan salvar la temporada turística tras las cancelaciones y graves pérdidas de agosto a causa de los graves incendios

Tesoros naturales teñidos de negro

Una de las playas junto al Lago de Sanabria, este domingo
Una de las playas junto al Lago de Sanabria, este domingo
Ana Pedrero

Ana Pedrero

Zamora

La comarca de Sanabria, situada al noroeste de la provincia de Zamora, su parque natural y su lago -el más grande de Europa de origen glaciar- constituyen uno de los destinos turísticos de interior más demandados cada verano.

Sus pequeños pueblos rodeados de verdes bosques ... de robles, castaños y helechos; su arquitectura tradicional de casas de piedra y pizarra; el trazado medieval de la villa de Puebla de Sanabria, uno de los 'Pueblos Más Bellos de España'; el relieve de sus montañas plomizas, la Cárdena y la Segundera, y su majestuoso Lago de aguas transparentes, en cuyas orillas escribió Miguel de Unamuno su 'San Manuel Bueno Mártir', conforman un paraíso en la tierra que acoge cada año a miles de turistas, especialmente en el mes de agosto. En pleno corazón de la España Vaciada, la actividad hostelera, turística y comercial del mes de agosto «supone hasta el 70 por ciento de la facturación anual de muchos de los negocios», reconoce José Otero, propietario del Hotel Don Pepe, ubicado en Ribadelago Nuevo, en la misma orilla del Lago.

