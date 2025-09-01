Sanabria se pone en pie sobre las cenizas

La comarca de Sanabria, situada al noroeste de la provincia de Zamora, su parque natural y su lago -el más grande de Europa de origen glaciar- constituyen uno de los destinos turísticos de interior más demandados cada verano.

Sus pequeños pueblos rodeados de verdes bosques ... de robles, castaños y helechos; su arquitectura tradicional de casas de piedra y pizarra; el trazado medieval de la villa de Puebla de Sanabria, uno de los 'Pueblos Más Bellos de España'; el relieve de sus montañas plomizas, la Cárdena y la Segundera, y su majestuoso Lago de aguas transparentes, en cuyas orillas escribió Miguel de Unamuno su 'San Manuel Bueno Mártir', conforman un paraíso en la tierra que acoge cada año a miles de turistas, especialmente en el mes de agosto. En pleno corazón de la España Vaciada, la actividad hostelera, turística y comercial del mes de agosto «supone hasta el 70 por ciento de la facturación anual de muchos de los negocios», reconoce José Otero, propietario del Hotel Don Pepe, ubicado en Ribadelago Nuevo, en la misma orilla del Lago.

José ha sido uno de los cerca de cuarenta vecinos del pueblo que ha pasado noches en vela junto a los equipos de extinción cuando el incendio declarado en Porto de Sanabria avanzó hacia la sierra, el Pico del Fraile y el cañón del Tera, amenazando la central eléctrica y el poblado de Moncabril y obligando a desalojar los pueblos de la zona.

Mientras agosto daba sus últimos coletazos, la terraza de su establecimiento, que debería estar llena como mirador privilegiado al Lago, ha estado vacía, como lo estaban también sus habitaciones, que a principios de mes tenían un cien por cien de ocupación.

Sobre estas líneas, panorámica de Puebla de Sanabria; zona afectada en el término municipal de San Martín de Castañeda por el fuego de Porto que amenazó Sanabria y Suso Chimeno, al frente de la Asociación de Hostelería de Sanabria ABC

Lo mismo ocurre por las calles, hoteles, restaurantes y terrazas de Puebla de Sanabria, Puebla La Bella, donde Óscar Somoza, presidente durante décadas de la patronal hostelera Azehos, posee tres posadas reales que vieron canceladas la práctica totalidad de sus reservas, como el resto de posadas, restaurantes y hoteles de la villa. O en los establecimientos de Galende, San Martín, Vigo y El Puente de Sanabria, donde Mariló -tercera generación de mujeres dedicada a la gastronomía y la hostelería-; o Goyo y Pepe, que regentan un restaurante gourmet y tradicional y una casona; donde Omid, que puso en pie la primera pizzería de la zona, tiene un asador; o donde Suso Chimeno, miembro de una conocida dinastía hostelera y del sector cárnico y presidente de la Asociación de Hostelería de Sanabria, está al frente de su propio bar-restaurante. El panorama es desolador. «Nunca hemos vivido un mes de agosto como éste», afirma Suso, mientras Somoza destaca que «los únicos ingresos de las últimas semanas han sido los de las cuadrillas y brigadas que han acudido a la zona para ayudar en la extinción de los incendios».

Ocurre también en las numerosas casas rurales de la zona, como Aguallevada, en Paramio, regentada por las hermanas Pilar y Ana más como filosofía de vida que como negocio; y las de todos sus alrededores, casas con encanto que han visto cómo sus huéspedes se iban a causa del humo y la lluvia de cenizas y que intentan aliviar el desastre económico en toda la comarca aprovechando los primeros días de septiembre.

«La parte de sierra que ha ardido es la cima; el entorno natural del Lago no ha sufrido, el aire está bien y sus aguas siguen transparentes y aptas para el baño», repiten desde el Ayuntamiento de Galende y la Asociación de Hostelería de Sanabria, aunque es difícil que quienes han cancelado sus reservas retomen sus planes.

Depurar responsabilidades

Ahora toca la espera de que se depuren responsabilidades que nunca se depuran y de que los afectados reciban sus indemnizaciones del Estado y de la Junta de Castilla y León para paliar los efectos del fuego (y también el perjuicio económico a negocios en localidades que, si bien no fueron desalojadas, han sido igualmente afectados por las cancelaciones). Basta pasear por sus pueblos y playas, ahora patrimonio de nadie, cuando deberían estar llenos de vida.

Pero Sanabria, más allá del fuego, se pone en pie sobre las cenizas, igual que supo sobrevivir a la tragedia del agua, cuando en enero de 1959 la presa de Vega de Tera reventó sobre Ribadelago en una de las mayores catástrofes escritas en la Historia Negra de España. Es la resiliencia, la fortaleza, el maravilloso espíritu de sus gentes, olvidados de la mano del hombre, que no de Dios.

Desde la España quemada, Sanabria se reivindica como destino turístico de primer orden. Sus vecinos, sus hosteleros, entienden que son noticia por uno de los peores incendios, pero piden paso, piden voz, prefieren otras fotos para que regrese la normalidad y que nadie olvide su paraíso. Necesitan ese turismo, esa inyección de vida, más que nunca.

Después de días con el fuego a las puertas y miles de desalojados que ya han retornado a sus hogares, San Martín de Castañeda celebra sus fiestas de La Peregrina el primer fin de semana de septiembre y ha decidido no cancelar su programa festivo para devolver a sus vecinos la alegría. Lo mismo ocurre en Puebla con sus fiestas patronales, Las Victorias, del 29 de agosto al 9 de septiembre, coincidiendo con la Virgen de La Alcobilla, una de las más bonitas romerías de la provincia que celebran 8 y 9 de septiembre San Justo, Rábano y Barrio de Rábano, en su santuario mágico rodeado de espectaculares castaños milenarios.

No hacen falta más excusas para visitar Sanabria y curar poco a poco las heridas de este agosto maldito. Nos esperan.