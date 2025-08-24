La lista de los pueblos afectados por grandes incendios sube hasta 245

Un total de 245 municipios figuran en la lista de las poblaciones que han sido afectadas por los grandes incendios de Castilla y León durante este verano. Se trata de los pueblos que han tenido que ser desalojados en estas dos últimas ... semanas a consecuencia de los voraces fuegos registrados en la Comunidad, pero también los que han registrado daños.

Así, al inventario que publicó la administración regional el pasado jueves de casi setenta localidades que habían tenido que ser evacuadas se añaden otras cinco y también todos los nombres de los que han sido golpeados de alguna manera por las llamas y que ayer recogía el Bocyl hasta llegar a más de dos centenares.

Todas ellas son poblaciones de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora y es la provincia leonesa, la más castigada por esta ola de incendios, la que lidera la nómina con 149 núcleos. Fundamental es para todos ellos figurar en esa serie, ya que de esta forma podrán acceder a las ayudas aprobadas el pasado miércoles por la Junta para la recuperación. Así, en la orden publicada se señala que «a efectos» de solicitar dichos apoyos todas las allí recogidas son las localidades que podrán acceder a las subvenciones y que el listado podrá ser «complementado por órdenes sucesivas».

Entre las 45 medidas con un presupuesto inicial de 114 millones anunciadas por el Gobierno autonómico figuran los 500 euros a las familias que hayan sido desalojadas o los 5.500 euros a pymes, autónomos, agricultores y ganaderos para sacar adelante sus negocios y explotaciones. Por otro lado, están los hasta 185.000 euros que podrán percibir aquellos a los que el fuego haya devorado sus viviendas para poder volver a levantarlas.

En la jornada de este sábado, la evolución seguía siendo favorable en la extinción gracias a que las condiciones meteorológicas y el incremento de la humedad siguen siendo aliadas del operativo. No obstante y dado que aún continúan ardiendo zonas en índice de gravedad 2, la Junta decidió ampliar hasta el próximo martes 26 de agosto la alerta por riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas en toda la Comunidad.

Además, decretó la «alarma extrema» para determinados municipios de León, Zamora y Palencia, provincias en las que aún existen los fuegos más grandes. Y es que dada la especial «virulencia» que han registrado, las circunstancias hacen que sea elevado el riesgo de que aparezcan nuevos focos.

Dicha alerta conlleva medidas de precaución extraordinarias, como la prohibición de encender fuego en el monte, así como en zonas recreativas y de acampada. Tampoco se permiten las barbacoas o el uso de material pirotécnico.

Evacuados

En el día de ayer fueron regresando a sus domicilios más poblaciones evacuadas. Así, al cierre de esta edición había vecinos desalojados en quince poblaciones de León, incluidos los de la Baña que tuvieron que dejar la localidad durante la tarde de ayer, mientras que los de Zamora y Palencia ya pudieron volver a casa. Sin embargo, once pueblos -todos de la provincia leonesa- deben permanecer en confinamiento.

La extincíón en León «avanza hacia la mejoría» gracias al trabajo de los cerca de 2.000 efectivos desplegaos, según explicó el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, quien no bastante expresó que aún preocupa la evolución de las llamas en Fasgar, sobre todo «la parte que discurre por el Valle de Tremor», mientras que en el de Anllares los problemas están en la zona norte que avanza hacia Asturias. En cuanto al incendio de Porto (Zamora), la evolución también es «favorable» y la parte «más activa» es la de La Baña, que ha saltado también a León. Al cierre de esta edición, ocho incendios se mantenían en índice de peligrosidad 2 en Castilla y León y uno, en 1.