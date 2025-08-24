Suscribete a
ABC Premium

La lista de los pueblos afectados por grandes incendios sube hasta 245

Son municipios de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora que podrán acceder a las ayudas de recuperación tras los fuegos

El incendio de Porto (Zamora) llega a La Baña, en León, y obliga a desalojar a más de 300 personas

Un bombero en una de las casas arrasadas por el fuego en Lusio (León)
Un bombero en una de las casas arrasadas por el fuego en Lusio (León) ICAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un total de 245 municipios figuran en la lista de las poblaciones que han sido afectadas por los grandes incendios de Castilla y León durante este verano. Se trata de los pueblos que han tenido que ser desalojados en estas dos últimas ... semanas a consecuencia de los voraces fuegos registrados en la Comunidad, pero también los que han registrado daños.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app