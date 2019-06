Entrevista «El votante de Cs no está enfadado por el pacto con el PP; es una apreciación de Igea» El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, está «convencido» de que el futuro gobierno regional será estable toda la legislatura

Tras la investidura del viernes, Fuentes decidió olvidarse del ruido y ha estado este fin de semana con su familia. Ayer por la mañana acudió al tenso Comité Ejecutivo de Ciudadanos en Madrid y por la tarde entró por primera vez en su despacho casi medio vacío para su primera entrevista con ABC.

-¿Qué supone para usted asumir la presidencia de las Cortes?

-Es un absoluto orgullo que mi partido me haya propuesto. Y que después de 32 años haya un presidente de consenso, que no sea el rodillo, y la Presidencia de las Cortes recaiga en un procurador que no es del grupo mayoritario.

-Esta legislatura, con lo complicado que está siendo el pacto PP y Cs y el hecho de que el partido más votado, el PSOE, no vaya a gobernar, ¿le hace prevé que sea bronca y difícil?

-Espero que no porque lo que tenemos por delante son muchos retos y si nos dedicamos a enfrentamientos partidistas no nos dedicamos a solucionar los problemas que tenemos aquí. Espero que el PSOE sea responsable.

-¿Se sintió molesto con algunos comentarios en su discurso de investidura?

-No. Lo que creo es que en un momento como la elección de la Mesa, la institución está muy por encima de los partidos y hubo algunos procuradores que no entendieron que quien estaba allí era el presidente de todos.

-Empezó su intervención con la palabra «cambio», que fue lo que provocó las risas en el PSOE. ¿Lo hizo con intención?

-Ésta será la legislatura del cambio absoluto. Es que han cambiado muchísimas cosas desde hace cuatro años que llegamos. El cambio no lo va a producir el PP, o en su caso el PSOE, el cambio lo va a propiciar Cs

-A la vista de las negociaciones con el PP, que están siendo tensas y largas, ¿ve posible un gobierno estable para toda la legislatura?

-Eso es lo que pienso. Cuando se llegan a unos acuerdos es para acabar la legislatura. Estoy convencido de que cuando lleguen a buen puerto las negociaciones, y ya está aprobado el grueso del programa de gobierno, pienso que va a ser una legislatura con muchos cambios, pero también con una lealtad institucional importante. De hecho, va a ser una mayoría más estable que la del anterior gobierno.

-Pero la sombra de una moción de censura a lo largo de estos cuatro años estará siempre ahí...

-No tiene ningún sentido si llegamos a un acuerdo y se cumplen. En Andalucía, en los primeros cien días, ya estaba el 90%. La misma lealtad institucional espero que se produzca aquí.

Sobre la posición de su partido: «No es un giro a la derecha. Dijimos que no íbamos a pactar con Sánchez»

-¿Comparte con Igea lo que dijo de que el votante en Castilla y León está cabreado por pactar con el PP o es una apreciación personal de él?

-Es una apreciación muy personal de Francisco Igea. Creo que nosotros cuando nos presentamos a las elecciones fuimos muy claros y dijimos que no íbamos a investir a Sánchez, y en las municipales y autonómicas, que haríamos los acuerdos con aquellos que aprobaran nuestro programa de gobierno. Y es lo que estamos haciendo. El partido tomó una decisión estratégica de que el PP era socio prioritario, al PP le hemos propuesto nuestro programa y lo ha aceptado. Aquellos que nos han votado sabían que íbamos a pactar con los partidos que realmente nos aprobaran el programa de gobierno y habíamos dicho un mes antes que no íbamos a pactar ni con Sánchez ni con aquellos candidatos del PSOE que no renegaran de sus postulados. Por tanto, la gente que nos ha votado sabía lo que estaba votando.

-¿Y qué le llega del votante de Ciudadanos de este posible pacto?

-Yo no veo a la gente enfadada ni disgustada con lo que estamos haciendo. Lo que quiere es tener una mejora en su vida y que se acaben los rodillos de las mayorías absolutas. Lo que menos le importa a la ciudadanía es quién lo haga y creo que con el acuerdo que estamos teniendo con el PP eso es garantiza.

-La dimisión ayer de Toni Roldán y Javier Nart van en esa línea... ¿Se está escorando Cs demasiado a la derecha o está donde tenía que estar?

-Tomamos una decisión estratégica, nos definimos como un partido liberal progresista, y no nos hemos salido de esa dinámica. Todo depende después de las interpretaciones de las decisiones estratégicas que ha tomado el partido, que Roldán y Nart aprobaron esa decisión por unanimidad. No es un giro a la derecha. Seguimos siendo un partido centrista, liberal. Hemos dicho que no vamos a pactar con el señor Sánchez. De hecho, hemos pactado en algunos sitios con el PSOE.

-Igea también votó esa estrategia, pero ayer fue de los díscolos que piden que se abra la negociación con Sánchez. ¿No crea mucha confusión cuando aquí no se han sentado con el PSOE?

-Las discusiones del Comité Ejecutivo normalmente quedan dentro de ése ámbito. Sí puedo decir que en nuestro Comité habla todo aquel que quiere y se vota y se acepta lo mayoría.

-¿Vive Cs su primera gran crisis?

-No es una crisis. Tampoco ha sido un número relevante de personas las que han tomado esa decisión.

-Hace cuatro años fue el encargado de llegar a un acuerdo con el PP para la investidura de Herrera. Nada que ver lo fácil que fue aquello con la situación actual con Igea...

-Tenemos distintas formas de ver la política. La aritmética entonces era distinta y el PP no nos necesitaba tanto. Además, decidimos no entrar en los gobiernos.

-Cs pide un reparto de poder igualitario en la Junta pese a tener 12 escaños y el PP, 29. ¿Le parece proporcional?

-Eso lo tiene que decidir el equipo negociador. Esa paridad es aceptable y así se esta negociando en otras comunidades.

-¿Cuando apoyó a Silvia Clemente estaba convencido o seguía las directrices de Madrid?

-Soy un hombre de partido y estaba absolutamente convencido.

-¿Para cuándo la reforma del Estatuto?

-Será prioritario empezar a hacer la modificación para acabar con los aforamientos.