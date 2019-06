Luis Fuentes: el «premio» a la obediencia Recordado en la Cámara por leer todas sus intervenciones, el que fuera portavoz de Cs ahora toma las riendas del Parlamento

Sin sonrojarse ni inmutarse por los reproches recibidos desde otras formaciones ha pasado Luis Fuentes (Salamanca, 1960) los cuatro años previos, los de su debut en la política autonómica, que no en la lides de la política. Y desde ahora se sienta al otro lado, mirando de frente al hemiciclo desde el sillón central de la Mesa de las Cortes. Deberá ser el «director» de esta orquesta coral en la que no será fácil entonar una melodía de siete partidos y con alguno que ya desde el primer momento se ha mostrado dispuesto a dar la nota. Todo a cuenta del acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos que ha permitido este salto del salmantino después de un anterior mandato en el que no brilló precisamente como orador. Siempre pegado a la lectura de sus papeles, incluso en las réplicas a sus preguntas, independientemente de la respuesta recibida, este diplomado en Ciencias Empresariales no ha sido especialmente ducho a la hora de desenvolverse en cuestiones numéricas.

«Seguiré leyendo mis intervenciones porque estoy más cómodo», defendía en una entrevista con ABC. Ahora, tendrá que cambiar la lectura de las preguntas de control al Gobierno y las iniciativas parlamentarias al Reglamento de las Cortes.

Silencio

Haber sido en el estreno de Ciudadanos en la política autonómica su portavoz está en buena parte detrás de ese impulso. También que después de haber mostrado hasta entrado este año su ilusión y disposición a repetir como cabeza de cartel, la fuerza de los acontecimientos en el seno naranja y la obediencia a las órdenes superiores le obligase a dar un paso a un lado. Fuentes acató la decisión de la Dirección Nacional de intentar el fichaje de la expopular Silvia Clemente como candidata. Junto a ella se retrató en su presentación en la sede de la formación. Pero el «pucherazo» en las primarias frustró situar como cabeza de cartel a la expresidenta de las Cortes, de la que ahora toma precisamente el relevo, tras el breve periodo en el que Ángel Ibáñez ha estado ocupado la responsabilidad.

En un segundo plano y desaparecido de los focos desde que Francisco Igea se convirtió en candidato y con quien las relaciones son tensas, el nombre de Luis Fuentes ha vuelto a situarse en el centro de la diana política al ser propuesto como aspirante la Presidencia de las Cortes. Dudas incluso del propio Fuentes hicieron temer que no lo lograse, pero la disciplina de partido ha imperado y aupado a este salmantino a segunda autoridad de la Comunidad.

Ahora deberá a tener mucha «mano izquierda», nunca mejor dicho, para manejar a una bancada socialista muy revuelta tras ver cómo se le escapaban sus posibilidades de hacerse con el poder tras ganar, aunque sin mayoría, las elecciones autonómicas. La carcajada que resonó desde los escaños de la formación liderada por Luis Tudanca cuando Fuentes defendió que comenzaba una etapa de «cambio» pese ha haber alcanzado varios acuerdos -falta el de gobierno- con el PP, el partido que lleva más de tres decenios de poder, ya aventura por dónde discurrirán los cauces.

Octavo presidente

Las críticas desde las filas del PSOE no son nuevas para Fuentes, que en los cuatro años anteriores ha tenido que escuchar cómo le llamaban «muleta» del PP y «alfombra naranja» por haber propiciado acuerdos con los populares y que el gobierno de Juan Vicente Herrera sacase adelante leyes como tres presupuestos. Ahora, tiene en su mano dirigir esas sesiones desde el otro lado en el hemiciclo menos poblado de sus 36 años de historia, con 81 procuradores, aunque con más partidos que nunca.

El octavo presidente el Parlamento regional se ha convertido también en el tercero que luce un color distinto al de los populares, que llevaban al frente de la Cámara desde 1991. El segundo, además, que no pertenece al partido mayoritario, tras Carlos Sánchez Reyes (CDS), que estuvo al frente de 1987 a 1991.

Casado y con tres hijos, perteneció de forma activa la Unión del Pueblo Salmantino (UPS), que se disolvió en 2014, cuando Fuentes se afilió a Ciudadanos. Una formación en la que, aunque desde un plano discreto, ha ido ganando peso. Cabeza de cartel en 2015, este especialista en marketing y análisis de mercados ha dedicado buena parte de su carrera profesional a ser responsable de ventas en una empresa familiar.

Fiel a los argumentarios de Ciudadanos, base casi única de sus intervenciones, al poco de comenzar a liderar el grupo de la formación naranja en las Cortes, entró a formar parte del Comité Ejecutivo del partido de Albert Rivera, donde es responsable de Desarrollo Rural.