Los vecinos de Aliste piden explicaciones al PSOE por su plantón en el pacto de sanidad Mañueco que los socialista no negocien con la Junta y sí con Bildu en Navarra

17/10/2019 09:15h

El plantón con mayúsculas del PSOE el pasado martes en la primera reunión convocada por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, con los grupos parlamentarios para alcanzar un pacto por la sanidad sigue provocando duras críticas políticas y sociales. La plataforma sanitaria de la comarca zamorana de Aliste, donde se implantará el programa piloto de la Consejería de Sanidad para reordenar la Atención Primaria en el medio rural, pidió ayer explicaciones a PSOE y Podemos, por dicho plantón. La portavoz de la plataforma y alcaldesa socialista de San Vitero, Vanesa Mezquita, consideró que la actitud de estos partidos no había sido la más adecuada y por ello quiso conocer si esa ausencia en la reunión se debía a «una razón de peso que desconocemos». Mezquita se dirigirá a ambas formaciones por escrito vía correo electrónico para preguntarles por los motivos que les llevaron a no asistir ni siquiera a ese primer encuentro. Al respecto, la portavoz de la plataforma se mostró «sorprendida» y no entendió «cómo no se sientan a negociar nuestro futuro sanitario». A su juicio, lo adecuado hubiera sido «primero escuchar y luego valorar entre todos la mejor propuesta para los alistanos».

Reunión hoy con la Consejería

La representante del colectivo vecinal subrayó que los partidos políticos no han contactado con ellos ni les han explicado que les llevó a ausentarse de la reunión del martes. La plataforma está pendiente ahora de lo que ocurra hoy en la reunión a la que se ha convocado a los médicos del área de salud de Aliste.

El encuentro, al que acudirá un representante de la Consejería de Sanidad, se mantendrá en el centro de salud de Alcañices y puede ser un avance de propuestas que el Gobierno regional planteará para reestructurar la atención sanitaria en la zona rural de la Comunidad Autónoma. Por su parte, la plataforma en defensa de la sanidad pública de la provincia de Zamora también mostró su sorpresa por la ausencia de PSOE y Podemos en la reunión y reiteró su voluntad de que se alcance un pacto por la sanidad suscrito por todas las formaciones políticas, junto al colectivo sanitario y los representantes vecinales.

Pero las críticas a los ausentes no cesaron en el día de ayer y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, optó por dejar a un lado su papel institucional para cargar contra los socialistas. Así, lamentó «profundamente» que el Partido Socialista prefiera alcanzar un pacto por la Sanidad con Bildu en Navarra y en Castilla y León ni siquiera quiera sentarse a dialogar con la consejera sobre su propuesta de modelo. «Es en el debate, el diálogo y la confrontación de ideas» donde surgen los modelos «sólidos» de defensa de los servicios públicos como los que tiene la Comunidad.

Mañueco visitó el Aula «Crecemos» de Otero de Herreros (Segovia), donde reiteró que lamenta que los dirigentes del Partido Socialista de Castilla y León hagan «dejación de funciones» y estén «de la mano» de fuerzas políticas como Bildu en Navarra para hablar precisamente de este mismo asunto, de mejorar la Sanidad.

«En los primeros puestos»

El presidente de la Junta recordó que lo que se ha planteado la Consejería es «un Pacto por la Sanidad», un pacto con las fuerzas políticas, con los profesionales, con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Fernández Mañueco defendió que «no va a ser el modelo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León» tiene que ser el «modelo de todos», informa Ical.

No obstante, los socialistas se mantienen firmes en su oposición a este pacto: «Lo que no vamos a ser es cómplices del destrozo de la sanidad pública que quieren hacer», aseguró el secretario de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca. «No nos vamos a sentar con ellos para destrozar la sanidad», subrayó, antes de asegurar que «si quieren propuestas, en el diario de sesiones de las Cortes regionales tienen centenares, que cojan la que quieran». Y es que, según el líder socialista, han sido muchas las iniciativas planteadas por su partido y todas ellas han obtenido únicamente el rechazo de Partido Popular y Ciudadanos.

«Si quieren nuestra complicidad para cerrar consultorios y castigar a los habitantes del medio rural, que no cuenten con nosotros». Tudanca reprochó a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que le acuse de «bloquear» porque, aseguró, «tienen votos suficientes» para sacar sus propuestas sobre sanidad adelante en las Cortes y, además, «están tomando decisiones sin llevarlo al Parlamento, de forma unilateral sin el consenso de nadie».