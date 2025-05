Sáenz de Santamaría: «Ojalá llegue un momento en que la política vuelva a ser vista como algo honorable»

La abogada, consejera de Estado y exvicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría , ha deseado este martes en Burgos que «ojalá llegue un momento en que la política vuelva a ser vista como algo honorable» , porque es «sin duda, necesario».

Así lo ha asegurado durante su intervención en el seminario «Los Estados ante la gestión de crisis: ¿Tienen los Estados del siglo XX herramientas eficaces para dar respuesta a las grandes crisis de este siglo XXI?» que se enmarca en la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos (UBU).

Acompañada por el director de la cátedra y expresidente del Senado, Juan José Laborda , Sáenz de Santamaría ha reflexionado sobre el tiempo de «máxima incertidumbre» que vive actualmente España, recordando algunas de las crisis que la sociedad ha afrontado a lo largo de estos años, informa Ical.

«Estamos en un tiempo de máxima incertidumbre, porque crisis han existido siempre, e imperios mayores han caído, pero tenemos una sensación de volatilidad extrema , como que determinados asideros que antes pensábamos permanentes, se resquebrajan», ha señalado.

En este punto ha hecho alusión a los movimientos populistas, donde las instituciones «solo se entienden para ocuparlas, o como mecanismos para perpetrarse en el poder». «El populismo mueve emociones, sensaciones, pilota sobre conceptos que no están anclados en la realidad» , ha apuntado.

«Polarización extrema»

También ha hecho referencia a otro «fallo importante» en la fortaleza institucional, como fue la polarización. « Los políticos del PP y PSOE hablábamos y hasta llegábamos a acuerdos . Eso no significaba que no defendiéramos lo nuestro, pero no vivíamos en esta polarización extrema en la que se vive ahora en muchos lugares del planeta», ha dicho.

«No sé si el consenso es posible, pero en esta política no se escuchan las razones del otro , muchas veces ni del que tienen al lado, y tenemos que hacer un esfuerzo por cambiarlo», ha subrayado.

En esta línea, y en respuesta a la pregunta de un alumno acerca de este tema, la que fue vicepresidenta del Gobierno ha recordado que en las elecciones de 2015 España tuvo la «opción» de tener un gobierno de coalición. «Ojalá hubiese sido así. Hubiera sido un buen momento para España», ha lamentado antes de señalar que «la moderación no está de moda, muchos de los que éramos moderados estamos fuera».

Minutos antes del inicio del seminario, la exvicepresidenta fue abordada por los periodistas y preguntada acerca de su opinión sobre la situación que vive actualmente el Partido Popular , sin embargo no quiso responder a ninguna pregunta; tampoco cuando al final de su intervención, uno de los alumnos preguntó sobre el tema.