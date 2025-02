«No valoran que somos los primeros en contactar con los contagiados»

Ángel Garrote no se baja de la ambulancia, su mejor aliado para combatir el Covid-19 desde Zamora. «Es un sinvivir», confiesa. Sus jornadas laborales son eternas: «Estás todo el día con los EPIS puestos y siempre pendiente del teléfono, donde hemos recibido más llamadas que nunca estas semanas». Y casi todas realizadas por posibles contagiados de coronavirus. «Ya no hay accidentes de tráfico, ni peleas en discotecas los fines de semana, ni borracheras de fiesta», asegura. «La mayoría de los que llaman tienen síntomas y creen estar afectados».

Garrote ama su profesión, «muy dura», pero está molesto. «A los conductores de ambulancia no se nos valora igual que al resto de sanitarios y eso que somos los primeros en acudir a la vivienda del posible caso cuando hay una llamada y los primeros que tienen contacto con los afectados, incluso antes que los médicos», apunta. Cada servicio, una eternidad: «Tardamos casi una hora en ir a casa de la persona contagiada, atenderle, llevarle al hospital y después desinfectar los trajes y la ambulancia».

«Hemos estado preocupados, pero desde el primer día hemos tomado precauciones y nos hemos librado. Solo conozco dos compañeros que han dado positivo», explica. Ser conductor de ambulancia «es una profesión en la que no se puede tener miedo». «Ahora lo intentas evitar porque hay una pandemia muy contagiosa, pero luego será por lo que te puedes encontrar en un accidente en carretera», afirma. «No todo el mundo vale para esto, pero muchos aguantan porque no hay nada mejor». Garrote calcula que ya han vencido al pico más alto de contagios: «Al menos aquí en Zamora cada vez recibimos menos llamadas». Pese a tener menos trabajo que hace semanas, quiere que le hagan el test, algo que todavía no se lo han planteado. «Estaríamos más tranquilos».