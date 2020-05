Coronavirus España directo: el Parlamento francés echa para atrás el plan de desescalada de Macron

Actualizar

19.05La OMS pide a los países aumentar «drásticamente» las inversiones en jabón, agua y desinfectantes «Sigue siendo una de las medidas de salud pública más importantes para proteger a las personas, las familias y las comunidades contra Covid-19, y muchas otras enfermedades», ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

19.00El Senado francés rechaza el plan de desconfinamiento Uno de los aspectos más controvertidos del plan del Ejecutivo galo es la vuelta prevista a las aulas a partir del 11 de mayo. Siga leyendo la noticia.

18.55Alemania vuelve a la peluquería La reapertura es recibida como un gran alivio por los alemanes, aunque este lunes son pocos los afortunados que pueden disfrutar de este servicio. Siga leyendo la noticia.

18.50La comunidad educativa pide paralizar la «Ley Celaá» en una manifestación online y se convierte en tendencia en toda España El sindicato Federación de Enseñanza de USO ha inciado una campaña en Twitter que fue secundada por varias organizaciones educativas pidiendo la paralización de la tramitación parlamentaria de la ley educativa del Gobierno en pleno estado de alarma. Siga leyendo la noticia.

18.45Proponen una red de «zonas verdes» europeas interconectadas para salvar la temporada turística Un estudio de Esade insta a permitir el flujo de viajeros entre las regiones del continente que hayan controlado la epidemia. Siga leyendo la noticia.

18.40Fátima desoye al Gobierno de Portugal y celebrará la aparición de la Virgen sin público Después de la polémica celebración en la calle convocada el 1º de Mayo por la Confederación General de Trabajadores en Lisboa, la ministra de Sanidad portuguesa, la socialista Marta Temido, defendió esa manifestación con “distancia social” y abrió la puerta a que las tradicionales celebraciones del 12 y 13 de mayo en el Santuario de Fátima se pusieran en pie con público. Pero la Conferencia Episcopal del país vecino ha decidido obviar sus palabras y mantiene los planes de conmemorar el 103º aniversario de las apariciones de la Virgen sin peregrinos. Siga leyendo la noticia.

18.35El Parlamento francés echa para atrás el plan de desescalada de Macron Resultado de las votaciones: 81 a favor, 89 en contra y 174 abstenciones.

18.30El uso de mascarillas será obligatorio en los Teatros del Canal de Madrid En previsión de la aplicación de las medidas de desescalada que permitirán la apertura de espacios públicos con limitaciones, el centro trabaja en la elaboración de un protocolo que garantice la seguridad, tanto del público como de sus trabajadores. Siga leyendo la noticia.

18.25El Reino Unido registra 288 muertes por coronavirus en 24 horas Es la cifra más baja de fallecidos desde finales de marzo. El total: 28.734.

18.15«No tengo coronavirus y voy donde me salga de los cojones»: detenido por desobediencia grave a la Policía El arrestado estaba bebiendo en un parque de Valencia junto a otras personas y se negó a irse a casa. Siga leyendo la noticia.

18.10El Gobierno reconoce que Iglesias se saltó la cuarentena porque su presencia en el Consejo de Ministros es «fundamental» El Ejecutivo esgrime en una respuesta parlamentaria a un senador del PP que Iglesias participó en reuniones «siguiendo un protocolo sanitario organizado por indicación del Ministerio de Sanidad». Siga leyendo la noticia.

18.05Endesa dispara su resultado impulsado por el drástico recorte de la tarifa de empleado La compañía ha ganado 844 millones de euros en el primer trimestre, un 132,5% más. Siga leyendo la noticia.

17.55Recurren ante el Constitucional la prohibición de una manifestación el 1 de mayo en Vigo La Sala Primera del Alto Tribunal ratificó la decisión de no permitir concentraciones con una gran división entre los magistrados, que se resolvió con el voto particular de su presidente sin elevar la cuestión al pleno. Siga leyendo la noticia.

17.50Un club cannábico pide ser reconocido servicio esencial La asociación de Barcelona ha pedido que su actividad sea permitida ya que son similares a los estancos y en su caso tratan con sustancias con propiedades medicinales. Siga leyendo la noticia.

17.45Veterinarios denuncian la «infrautilización» de más de 50 laboratorios que podrían hacer millones de test En concreto, señala que solo el laboratorio de Algete, en Madrid, tiene capacidad para realizar más de diez millones de muestras al año, por lo que el colectivo reclama que se debe implantar el enfoque 'One Health. Una sola salud', un concepto que consideran «imprescindible» para abordar la lucha contra esta pandemia. Siga leyendo la noticia.

17.40Pillados haciendo botellón en plena desescalada en Tarragona Los Mossos d'Esquadra han denunciado a cinco personas en la localidad de Constantí (Tarragona) por haber todo el confinamiento para beber alcohol en la calle. Se han registrado prácticas similares en localidades de Andalucía y Madrid.

17.35La Administración del Estado volverá a atender al público desde el 25 de mayo La Agencia Tributaria retrasa el inicio de la Campaña de la Renta en persona: no empezará el 13 de mayo como estaba previsto. Siga leyendo la noticia.

17.30Con y sin estado de alarma: así han afrontado Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido la Covid-19 En España, se debate su prórroga, que defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el creciente rechazo de la oposición. Siga leyendo la noticia.

17.25El sector de la Alimentación y Bebidas exige reforzar la promoción de los productos españoles en el exterior La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) coincide con otras patronales en pedir la flexibilización de los ERTE y de los avales ICO. Siga leyendo la noticia.

17.24Stephenie Meyer anuncia una nueva novela de la saga «Crepúsculo» La autora publicará en agosto «Midnight sun», que cuenta la historia desde el punto de vista de Edward Cullen. Siga leyendo la noticia.

17.20Ábalos advierte que España establecerá sus «propias condiciones» de movilidad aérea si la UE no regula El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asegura que «intentará» que no se paralicen las obras de infraestructuras «estratégicas» y que estén próximas a terminar, si bien no descarta revisar los plazos de ejecución. Siga leyendo la noticia.

17.20La Bundesliga confirma un total de 10 positivos por coronavirus tras la primera oleada de test masivos La Bundesliga alemana ha hecho públicos los resultados de los primeros test masivos para detectar el Covid-19 realizados entre las plantillas y cuerpos técnicos de los 36 equipos de Primera y Segunda división. Siga leyendo la noticia.

19:09Gel en una bandeja con flores o mascarillas «cool», los planes de la alta cocina para el regreso Mauro Colagreco, el chef que regenta el mejor restaurante del mundo ( Mirazur, Menton, Francia), ha sido el encargado de iniciar este lunes los webinars de Gastronomika Live, el gran encuentro digital para profesionales de la gastronomia que ha organizado San Sebastián Gastronomika. Colagreco ha inaugurado el formato con un grito de positividad pero siendo consciente de que «tendremos que trabajar más y más duro para volver a la normalidad, que lo haremos, pues nuestra capacidad de adaptación es extraordinaria». Siga leyendo la noticia.

17.15Seat pierde el encargo de Volkswagen de desarrollar un coche eléctrico asequible para todo el grupo La marca española Seat no liderará finalmente el proyecto de Volkswagen de desarrollar una plataforma para construir vehículos eléctricos asequibles. El encargo, anunciado en 2019, iba a implicar a casi trescientos ingenieros del Centro Técnico de Martorell, que por primera vez iba a concebir una plataforma para otras marcas del consorcio. Siga leyendo la noticia.

17.10Las comunidades de propietarios piden una regulación sobre el uso de las piscinas en la desescalada Los Administradores de Fincas colegiados (CGCAFE) han manifestado al Ministerio de Sanidad su preocupación ante la proximidad de la época estival y la necesidad de tomar una decisión sobre la eventual apertura de las piscinas en comunidades de propietarios y urbanizaciones y, en su caso, las condiciones de apertura. Siga leyendo la noticia.

17.05Muere por coronavirus el compositor brasileño Aldir Blanc, autor del clásico «O bébado e o equilibrista» Blanc estaba ingresado desde el pasado 14 de abril en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Pedro Ernesto, al que había llegado remitido desde la Coordinación de Emergencia Regional (CER) de Leblón, donde ingresó el 10 de abril con una infección urinaria. En la primera clínica, Blanc fue sometido a exámenes clínicos que confirmaron la presencia del Covid-19 y con una neumonía agravada su familia consiguió trasladarlo al otro hospital. Siga leyendo la noticia.

16.55El Congreso avala por unanimidad que Tezanos comparezca para explicar su gestión en el CIS, pero no pone fecha La Comisión Constitucional del Congreso ha avalado este lunes por unanimidad la comparecencia del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, pero ha dejado pendiente concretar la fecha, lo que ha generado una disputa entre los grupos parlamentarios. Siga leyendo la noticia.

16.45Los deportistas de alto nivel, increpados en su primer día de entrenamiento Varios deportistas de alto nivel, capacitados para entrenar a cualquier hora del día en la fase 0, según el protocolo de desescalada previsto por el Gobierno, han denunciado en las redes sociales haber sido increpados por personas que desconocen la normativa. Siga leyendo la noticia.

16.35Homenaje a los héroes de la lucha contra el Covid-19 en versión juguete Los famosos muñecos clicks, creados por un ingeniero checo y un juguetero alemán en los años 70, tienen a sus «hermanos», los Pokeeto, que llegan a España gracias a la empresa juguetera Eleven Force, productora y distruibuidora en España de otros juegos como Subbuteo, Monopoly o Cluedo. Pero esta empresa ha querido ir más allá del simple juego, y ha sacado esta versión cespecial como tributo a los héroes que se enfrentan al Covid-19 y que, además, será solidaria. Siga leyendo la noticia.

16.30Los técnicos de Hacienda piden un gran acuerdo para evitar el desplome de casi 14.000 millones en ingresos Los técnicos de Hacienda (Gestha) han pedido este lunes al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a las organizaciones sociales que acerquen posturas para alcanzar un acuerdo que permita recuperar ingresos públicos y reforzar el Estado de Bienestar, dado que el coronavirus provocará un «agujero» en la recaudación tributaria de 13.874 millones de euros, según las previsiones del Gobierno. Siga leyendo la noticia.

16.20Convocatoria en redes contra la Ley Celaá Las redes sociales se han llenado de mensajes con la etiqueta #StopLeyCelaá después de que se convocara una «quedada digital» para protestar por las nuevas directrices que quiere impulsar la ministra de Educación y Formación Profesional. La iniciativa es «trending Topic» en Tuiter.

16.10El primer festival de música que confirma su edición este verano en España: Pamplona Reclassics El Festival Internacional de Música Pamplona Reclassics es el primer festival de música de verano que confirma que celebrará su edición, del 28 de julio al 1 agosto, después de que sus organizadores hayan asegurado que se va a adaptar su programación a las medidas necesarias de acuerdo con la «nueva normalidad». Siga leyendo la noticia.

16.00Así han cambiado las peluquerías para frenar el coronavirus Las peluquerías son uno de los negocios que han vuelto a abrir este lunes, en la primera fase de la desescalada. Y lo hacen siguiendo estrictos protocolos de higiene y seguridad, con el objetivo de evitar contagios. Los trabajadores saben que se encuentran muy expuestos, porque es imposible mantener la distancia de seguridad. Por eso, han adoptado todo tipo de medidas: desde un «kit de seguridad» con material de protección desechable hasta la desinfección de utensilios y superficies con cada nuevo cliente. Siga leyendo la noticia.

15.55Deporte: el primer golfista de España tras 51 días de suspensión por el coronavirus Tecina Golf, campo de golf anexo al hotel Jardín Tecina de La Gomera ubicado en el municipio de Alajeró, ha sido el primero en reabrir sus puertas en España tras la declaración del estado de alarma al estar la isla incluida en los territorios de la Fase 1 del plan de desescalada del Gobierno por el Covid-19. Siga leyendo la noticia.

15.50El Gobierno cierra filas tras el rechazo del PP a otro estado de alarma: «Es como condenarnos al caos» Acción, reacción. A primera hora de la mañana, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció su rechazo hacia la nueva prórroga del Estado de Alarma que el Gobierno solicitará este miércoles. Esto provocó la llamada del presidente Pedro Sánchez al líder de los populares y el cierre de filas de Moncloa, que dispuso a los titulares de Sanidad y Transportes, Salvador Illa y José Luis Ábalos, para ofrecer una rueda de prensa en la que la amenaza y el reproche político le han ganado la partida a la cuestión sanitaria. Siga leyendo la noticia.

15.35WhatsApp estrena un nuevo «bot» para desmentir bulos sobre el coronavirus Tecnología automatizada para frenar la lacra de la desinformación. Tecnología para facilitar a los usuarios su detección. Este es el objetivo del nuevo «chatbot», programa informático que ejecuta automáticamente tareas a través de internet, diseñado para su uso en la aplicación WhatsApp por la International Fact-Checking Network (IFCN), división del Instituto Poynter y se ejerce de una organización mundial de grupos de verificación. Su objetivo, alertar de las «fake news» o noticias falsas que surgen diariamente sobre la pandemia de coronavirus Covid-19. Siga leyendo la noticia.

15.25En Brasil: máscaras contra el coronavirus creadas en una favela con impresoras de chatarra Solidaridad, recursividad y chatarra son la materia prima de Lucas de Lima, un brasileño que gracias a una impresora 3D elabora máscaras para ayudar a quienes luchan contra el COVID-19 en la favela donde vive. Con impresoras construidas de forma artesanal mediante chatarra electrónica, este ingeniero mecánico crea protectores faciales tipo «face shield» que distribuye a profesionales de la salud y voluntarios en el Complexo do Alemao, un deprimido conjunto de favelas, donde la violencia es el pan de cada día.

15.10La masacre silenciosa de Italia: 11.600 muertos no fueron registrados en los sistemas públicos El total de víctimas en Italia a causa del coronavirus serían casi 43.000 y no los 29.000 que figuran oficalmente. La tragedia del coronavirus es superior a lo que indican las cifras oficiales. Los muertos han sido 28.884, hasta el domingo, según el boletín de Protección Civil. Pero a esa cifra oficial hay que sumarle otros 11.600 muertos, también por coronavirus, que no fueron registrados por los sistemas públicos. Se trata de una masacre silenciosa por culpa de la Covid-19, según los datos elaborados por el Instituto Superior de Sanidad (ISS) y el Instituto Oficial de Estadística (ISTAT). Para ello se basaron en datos sobre la mortalidad entre el 20 de febrero y el 30 de marzo del 87 % de todos los municipios de Italia, representativos del 86 % de la población. En definitiva, según los datos elaborados por el ISS e ISTAT no son 29.000 los muertos a causa de la epidemia, sino casi 43.000. Una cifra que equivale, por ejemplo, a ver desaparecida del mapa de Italia a una ciudad histórica como Alghero (Cerdeña).

15.04Rueda de prensa Finaliza la comparecencia de los ministros de Sanidad y Transportes.

15.03Rueda de prensa Ábalos informa de que el Gobierno dispuso un paquete de medidas para empresas, entre ellas las aerolíneas. «Seguramente van a necesitar de más ayudas, de tesorería para el futuro y de recuperar la actividad».

15.00Rueda de prensa Illa, sobre el estado de alarma: «Es imprescindible en la etapa de desescalada. Ha funcionado eficazmente y es imprescindible en esta fase compleja y en la que no hay que perderle el respeto al virus». Lo será, dice, hasta que los datos demuestren que la epidemia ya no es incompatible con la libre circulación.

14.57Rueda de prensa «El Gobierno no está débil. Otra cosa es que se le quiera debilitar», dice Ábalos y presume de que el Ejecutivo está sacando adelante todas las iniciativas legislativas. «Este Gobierno no necesita una moción de confianza».

14.53Rueda de prensa Sobre las residencias de mayores, dice Illa que el Gobierno puso medios desde el primer momento a través de un protocolo y tres órdenes ministeriales y asegura que España ha ido dando los datos proporcionados por las comunidades autónomas sobre la situación que hay en las mismas.

14.50Rueda de prensa «Todos los países tienen niveles muy altos de tasa de sanitarios contagiados», justifica Illa para explicar la elevada tasa de España.

14.47Rueda de prensa «Se puede abstener alguien que no esté comprometido con la gobernanza», dice Ábalos. «El PP no».

14.42Rueda de prensa «No creo que el PP vaya de farol. No se puede ir de farol. Son momentos tremendamente duros para que alguien se pueda permitir plantear esto como una jugada política», lanza Ábalos de nuevo.

14.37Rueda de prensa Illa repite que el estudio de seroprevalencia dará una fotografía de todo el territorio español. «Esperamos tener datos a finales de esta semana».

14.29Rueda de prensa «Aunque el Gobierno consiga los apoyos necesarios para sacar adelante este decreto, eso no evita la responsabilidad de quien no lo apoye», repite Ábalos.

14.27Rueda de prensa Illa asegura que Sanidad trabaja «en estrecha colaboración» con Ciencia para dar con la vacuna contra el virus. «Vamos a trabajar en un enfoque europeo».

14.22Rueda de prensa Ábalos explica que la conversación entre Sánchez y Casado ha durado una hora. El presidente del PP ha comunicado al jefe del Ejecutivo que no iba a apoyar el estado de alarma. «Si efectivamente el estado de alarma decae, al día siguiente todo el mundo tiene que incorporarse a la actividad, sea la que sea», dice.

14.19Rueda de prensa Ábalos reitera que es la situación sanitaria la que guiará las medidas en las distintas fases de desescalada.

14.14Rueda de prensa Illa pide esperar a las propuestas de las autoridades sanitarias de las comunidades antes de concretar cómo será la desescalada en las distintas regiones.

14.14Rueda de prensa Dice Ábalos que si el Estado no permite trabajar a alguien mediante un decreto, tiene que buscar mecanismos de compensación, pero si no hay esa fuerza mayor que impide trabajar, no hay responsabilidad.

14.10Rueda de prensa Ábalos dice que el estado de alarma no es una medida «política ni ideológica» del Gobierno. «Tan solo pedimos y esperamos que el día de mañana las próximas generaciones puedan decir que entre todos fueron capaces y España salió adelante».

14.07Rueda de prensa Ábalos se dirige a los populares y asegura que si el incremento de contagios crece por no apoyar la prórroga del estado de alarma «deberán responder ante los ciudadanos».

14.05Rueda de prensa Se dirige Ábalos al PP: «No debemos dar pasos atrás. El estado de alarma evidentemente plantea restricciones a un derecho tan importante como es la libertas de circulación, y solo el estado de alarma permite hacer a esta restricción básica». «Cuando se trata de un bien superior como es defender el derecho a la salud y a la vida, no hay ningún otro plan, no hay ninguna alternativa, y tampoco la hemos escuchado por parte de quienes plantean que hay que poner fin al estado de alarma».

13.59Rueda de prensa Ábalos insiste en que la declaración del estado de alarma fue por una «situación de extrema emergencia» y presiona a la oposición al pedir que «actúen con responsabilidad».

13.55Rueda de prensa El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, explica que el nuevo plan de Movilidad que se está consensuando con las comunidades pretende incrementar la oferta, gestionar la demanda e implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

13.53Rueda de prensa Illa asegura que el estado de alarma ha demostrado que funciona de forma eficaz para controlar la pandemia y pide «no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos».

13.50Rueda de prensa Dice Illa que será necesario reforzar los sistemas de atención primaria de las comunidades para poder realizar vigilancia de las personas que hayan dado positivo por coronavirus.

13.49Rueda de prensa El objetivo fijado para esta semana, dice Illa, es tener incrementos de nuevos casos inferiores al 1%.

13.48Rueda de prensa Illa asegura que aunque hay que coger las cifras «con prudencia» son positivas.

13.47Rueda de prensa Comparecen el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Transportes, José Luis Ábalos.

13.44Disuelven un partido de baloncesto con 16 jugadores en un parque de Alicante La policía local de Alicante disolvió en la noche del domingo un partido de baloncesto que disputaban dieciséis personas en las pistas del monte Tossal y elevó propuesta de sanción económica a siete de ellos. En un comunicado, la concejalía de seguridad ha informado de que la actuación por parte de dos coches patrulla ocurrió a las 22.18 horas y que los deportistas emprendieron la huida, por lo que solo pudieron interceptar a siete.

13.23Las sanciones en Madrid crecen un 61% en el primer fin de semana de paseo y deporte Las propuestas de sanción levantadas por los cuerpos de seguridad en la Comunidad de Madrid este fin de semana, el primero del estado de alarma que se ha podido hacer deporte y pasear, han aumentado un 61,49 % en comparación con el sábado y domingo anteriores. En total, entre el 2 y el 3 de mayo se formularon 7.419 multas, frente a las 4.594 del fin de semana anterior, según se desprende de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid.

13.10Vietnam reabre los colegios este lunes tras más de tres meses de cierre Las autoridades de las 63 provincias de Vietnam han reabierto este lunes los colegios y escuelas tras más de tres meses de cierre de centros educativos como medida de prevención para evitar la propagación del nuevo coronavirus.Este lunes no se han registrado casos nuevos ni víctimas mortales por coronavirus en Vietnam, siendo el décimo octavo día sin contagios de transmisión local por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan.

12.49Sanidad se plantea utilizar una 'app' para rastrear contactos de casos pero ve limitaciones El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que el Ministerio de Sanidad se está planteando utilizar una aplicación en teléfonos móviles para rastrear los contactos de los nuevos contagiados de Covid-19, aunque ha puntualizado que hay que valorar que no infringen la Ley de Protección de Datos y que tienen un «valor añadido» al sistema de rastreo de contactos ya establecido en el sistema sanitario. En rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, el epidemiólogo ha apuntado que el sistema sanitario español ya tiene protocolos para el seguimiento de contactos estrechos en enfermedades infecciosas como la tuberculosis, que se han utilizado como base para aplicar en el Covid-19.

12.37Vergés ve «complicado» que Barcelona entre en fase 1 el próximo 11 de mayo La consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, ve «complicado» que la ciudad de Barcelona y su área metropolitana entre en la fase 1 del desconfinamiento el próximo 11 de mayo, sobre todo por la gran movilidad de personas que se registra en toda esta zona.

12.32El CSIC elaborará un protocolo para la apertura de playas y piscinas El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) en coordinación con la Secretaría de Estado de Turismo, ha encargado la elaboración de un informe científico que realizará el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y para determinar las medidas que se tendrán que tomar en el ámbito de playas y piscinas en España este verano. El Instituto para la Calidad Turística Española continúa con las labores de coordinación de lo que serán los protocolos oficialesdel sector turístico para la minimización del riesgos frente al SARS-COV-2.

12.25Las clínicas dentales pueden reabrir para la realización de sus actividades Las clínicas dentales pueden reabrir para la realización de sus actividades, según ha informado el Consejo General de Dentistas con motivo de la publicación de la orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios minoristas y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado a partir de este lunes. No obstante, la organización ha avisado de que la norma es «imprecisa y poco clara» en cuanto a su redacción, habiendo generado ya «incertidumbre» en varias profesiones que aun desconocen si se hallan en el ámbito de aplicación de la misma.

12.21Rueda de prensa Dice Simón que esta mañana solo habían llegado las solicitudes para cambiar de fase de parte de Canarias y de Baleares.

15:05Rueda de prensa Simón aclara que Sanidad plantea como unidad para la transición la provincia, pero si las comunidades autónomas plantean otra unidad con las características específicas se puede proponer y el Ministerio lo valora.

12.09Rueda de prensa «En todo el transporte público es obligatorio el uso de mascarillas», recalca Rallo.

12.06Rueda de prensa Simón asegura que la Comunidad de Madrid está haciendo un «esfuerzo muy importante» por reducir los tiempos, y eso ha llevado a corregir algunos de los datos que se estaban dando. «El dato es muy bueno, tendremos que compribar en los próximos días si es estable».

12.02Rueda de prensa Rallo aclara las limitaciones en los transportes, como la obligación de dejar libre la primera fila de asientos en los autobuses.

11.55Rueda de prensa La secretaria general de Transportes, María José Rallo, destaca la reducción de la movilidad, coon cifras muy inferiores a un día equivalente del año pasado.

11.52Rueda de prensa Simón destaca que hay ocho comunidades autónomas que han notificado 0 o 1 fallecido, lo que considera una situación «favorable» en gran parte del territorio.

11.50Rueda de prensa Simón explica que los datos de hoy pueden no ser tan precisos como otros días por el retraso que se da los fines de semana.

11.43Extremadura no registra ningún fallecido Extremadura no ha registrado ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas, período en el que ha habido 15 nuevos contagios, 5 menos que ayer, y los curados se elevan a 2.090, según los datos del Ministerio de Sanidad.

11.14Actualización de datos Los casos detectados por PCR en las últims 24 horas son 356. El número de personas recuperadas se sitúa ya en 121.343, con 2.441 personas más desde ayer.

11.11Actualización de datos España registra 218.011 contagios y 25.428 fallecidos, 164 más que ayer.

11.00Las peluquerías reclaman la bajada del IVA al 10% para reactivar su actividad en la desescalada El sector de las peluquerías y salones de belleza reclama al Gobierno en el inicio de la desescalada la bajada del IVA del 21% al 10% para reactivar su actividad, según ha informado en un comunicado la Alianza por la bajada del IVA, que se constituyó pocas semanas antes del inicio de la crisis del coronavirus. En concreto, las peluquerías han recordado que la presión de un IVA «desproporcionado» al 21% ha provocado el retroceso y la degradación de los salones de peluquería durante los últimos ocho años. «Parece que es el momento imprescindible para aplicar una bajada al IVA reducido del 10% al sector de las peluquerías para apoyar la recuperación de su actividad», han subrayado.

10.47Ayuso no quiere más estado de alarma y teme un millón de desempleados La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que no está de acuerdo con que prosiga el estado de alarma y que la región debe recuperar la actividad económica para evitar «un problema de orden público» con un millón de desempleados que habría de aquí a fin de año. «No nos podemos permitir seguir con todo parado», ha afirmado Ayuso esta mañana en una entrevista en Telecinco en la que ha dicho además que ahora «los nuevos sanitarios» son los autónomos, los comerciantes, quienes necesitan apoyo como creadores de empleo y que «son quienes nos sacarán adelante» tras la crisis sanitaria.

10.30Trump está convencido de que habrá vacuna en otoño El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo que está «convencido» de que su país tendrá una vacuna contra el Covid-19 para finales de este año, y revisó al alza el número de muertes que la enfermedad dejará en su país, hasta un mínimo de 80.000. «Estamos muy convencidos de que tendremos una vacuna para finales de este año», dijo Trump durante un encuentro virtual con votantes emitido por la cadena Fox News.

10.00Nueva Zelanda no registra nuevos casos Nueva Zelanda no registró este lunes nuevos casos del Covid-19, lo que confirma los buenos resultados de la estrategia temprana que adoptaron las autoridades contra el nuevo coronavirus. «Continuemos con el trabajo, no podemos permitirnos derrochar la buena labor realizada hasta ahora cuando nuestro objetivo está tan cerca y a nuestro alcance», indicó en una rueda de prensa televisada la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.

9.34Reparto de mascarillas Al comenzar hoy la primera fase de la desescalada, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han comenzado a distribuir esta mañana por toda España 14,5 millones de mascarillas en nodos de transporte, municipios y entidades sociales.

9.10Alemania reduce el balance diario del coronavirus a 679 casos y 43 muertos en las últimas 24 horas Alemania ha vuelto a conseguir reducir el balance diario de la pandemia de coronavirus hasta dejarlo en las últimas 24 horas en 679 casos y 43 víctimas mortales, mejorando así las cifras de la jornada anterior, según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Según los últimos datos, la pandemia del coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado a 163.175 personas contagiadas y un total de 6.692 víctimas mortales en Alemania. El aumento de casos diarios asciende a 679 positivos, por debajo de los 793 registrados el día anterior.

8.55Comienza la apertura con cita previa de negocios suspendidos en el decreto de alarma Desde este lunes podrán abrir al público establecimientos y locales cuya actividad quedó suspendida en el decreto de estado de alarma, siempre que el local cuente con menos de 400 metros. Según la orden ministerial que firma el titular de Salvador Illa, y que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se establecerá un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el interior del establecimiento o local en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador, sin que se puedan habilitar zonas de espera en el interior de los mismos.

8.40Alemania reanuda este lunes las clases en los colegios, aunque solo serán presenciales para los mayores Cientos de miles de niños y jóvenes volverán a la escuela en Alemania este lunes por primera vez en semanas de suspensión de las clases debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las clases presenciales serán solo para los cursos superiores. Además, en las instituciones educativas de todo el país se aplican normas de distanciamiento y requisitos de higiene que tienen por objeto evitar un repunte del número de contagios.

8.23El segundo gran proveedor del Gobierno está vinculado a los «papeles de Panamá» Hongkong Travis Asia, registrada en mayo de 2019 con 1.172 euros de capital, ha vendido a Sanidad material por 245 millones de euros duplicando y triplicando precios de mercado. Léelo aquí.

7.45Brasil pasa de 7.000 muertes El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este domingo 101.147 casos diagnosticados, después de un aumento de 4.588 positivos en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 7.025. Brasil, el país de la región más afectado por el Covid-19, ha registrado en el último día 275 nuevos fallecidos y supera a Alemania y es, por tanto, el séptimo país con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España, Francia y Bélgica.

7.00Ascienden a 82 muertos y 1.055 los contagiados en Honduras con Covid-19 La cifra de muertos en Honduras a causa del coronavirus ha aumentado a 82 con seis nuevos casos confirmados, en tanto que los contagiados ya suman 1.055, según informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De 141 nuevas pruebas de laboratorio, 45 dieron positivo, sumando 1.055 los casos de contagios con Covid-19 a nivel nacional, indicó el organismo estatal en cadena de radio y televisión.

6.45Japón prorrogará el estado de emergencia por la pandemia de Covid-19 hasta el 31 de mayo El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, extenderá el estado de emergencia en el país hasta el 31 de mayo, después de haberse reunido este domingo con miembros de su Gobierno, entre ellos el ministro de Salud, Katsunobu Kato, ante la posibilidad de un nuevo brote de la pandemia de Covid-19. Abe ha acordado este domingo con el jefe de Gabinete, Yoshihide Suga; y con el ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura; además de con el ya mencionado titular de Salud; una ampliación del estado de emergencia, según un funcionario del Gobierno, tal y como ha recogido el diario «The Japan Times».

6.30Nueva York baja de 10.000 hospitalizados por coronavirus por primera vez desde el 19 de marzo El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó de que por primera vez desde el 19 de marzo el número de hospitalizados por coronavirus en el estado es inferior a los 10.000 pacientes. «No me jugaría las tierras por ninguna de estas cifras diarias concretas, pero la tendencia es buena en conjunto», ha afirmado Cuomo en su comparecencia diaria. En concreto, en las últimas 24 horas se han confirmado 789 nuevos casos y 280 fallecidos por la enfermedad, una cifra ligeramente inferior a la del sábado, cuando se informó de 299 muertos. En total son 321.833 los contagiados y 24.576 los decesos en el estado de Nueva York.

6.30China detecta 3 nuevos contagios y mantiene la tendencia en niveles mínimos La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha detectado 3 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático, una cifra que mantiene la tendencia de nuevos positivos en niveles mínimos, tras los 2 diagnosticados en la víspera y un único caso el día anterior. Las autoridades sanitarias aseguraron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del domingo) había confirmado los citados 3 casos en la provincia oriental de Shandong (1) y en la ciudad de Shanghái (2), todos ellos viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos «importados».

6.30Jordania anuncia la reapertura «plena» de la economía tras las restricciones impuestas por la Covid-19 El ministro de Industria, Comercio y Abastecimiento de Jordania, Tariq Hammouri, ha anunciado este domingo que a partir del miércoles se levantarán algunas de las restricciones impuestas al sector económico hace unas semanas para intentar frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus. Hammouri ha explicado que todos los sectores económicos reanudarán sus labores en su totalidad, siempre que el porcentaje de trabajadores no sea inferior al 75 por ciento, tal y como ha recogido la agencia estatal de noticias Petra.

6.30Argentina confirma 103 nuevos casos de Covid-19 y las muertes totalizan 246 Argentina confirmó 103 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios se incrementó a 4.783, mientras que los muertos suman 246, tras registrarse hoy cinco nuevos decesos por coronavirus. El reporte diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a dos mujeres, una de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires y otra de 93 años en la capital; y tres hombres, uno de 76 años en la provincia de Río Negro (sur), y dos en la provincia de Córdoba (centro), uno de 77 años y otro de 88, de nacionalidad paraguaya.

6.30México acumula 2.154 fallecidos y 23.471 contagios por Covid-19 México llegó ayer a 2.154 decesos y 23.471 casos confirmados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, con la notificación en la última jornada de 93 muertes y 1.383 nuevos contagios, informaron las autoridades sanitarias. El registro de los 1.383 casos en las últimas 24 horas representó un incremento del 6,2 % respecto a los 22.088 casos que notificaron en el informe del día anterior, según los datos del reporte técnico sobre el virus presentado este día en el Palacio Nacional.

6.30Trump, convencido de que EE.UU. tendrá vacuna a finales de año El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo ayer que está «convencido» de que su país tendrá una vacuna contra el Covid-19 para finales de este año, y revisó al alza el número de muertes que la enfermedad dejará en su país, hasta un mínimo de 80.000. «Estamos muy convencidos de que tendremos una vacuna para finales de este año», dijo Trump durante un encuentro virtual con votantes emitido por la cadena Fox News. Hasta ahora, los expertos en salud del Gobierno de EE.UU. habían citado enero de 2021 como la fecha más temprana en la que podrían tener disponible una vacuna del coronavirus, y Trump reconoció que «los médicos preferirían que no dijera» nada más optimista.

6.30Brasil supera las 7.000 muertes y los 100.000 casos de coronavirus Brasil registró hasta este domingo 7.025 muertes por coronavirus, 275 más en las últimas 24 horas, y superó la barrera de los 100.000 casos confirmados de la enfermedad, que crece de manera exponencial en el país, según el Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias informaron de 4.588 nuevos contagios en el país en el último día, lo que situó el número total de infectados en 101.147.

6.30Cataluña suma 10.508 muertes, 56 el último día Las funerarias han registrado hasta este domingo 10.508 muertes en Cataluña con coronavirus (56 más que el día anterior): 3.055 en residencia, 134 en centros sociosanitarios, 585 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

6.30Serbia anuncia el fin del estado de emergencia desde el próximo jueves El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha anunciado que el Parlamento serbio levantará el estado de emergencia impuesto para atajar el contagio del coronavirus el próximo miércoles para que sea efectivo el jueves. «Desde el jueves ya no habrá toque de queda», ha explicado Vucic en una intervención en la cadena de televisión serbia TV Pink recogida por la radio serbia B92.

6.30La Región de Murcia no registró nuevos casos de coronavirus ni fallecidos en el día de ayer La Región de Murcia noregistró nuevos casos de coronavirus ni fallecidos por este motivo en el día de ayer, según el balance correspondiente a las 21.00 horas publicado este domingo por la Consejería de Salud. Desde las 21.00 horas del sábado la Región de Murcia no ha registrado fallecimientos por coronavirus; mientras que el número de curados aumenta de 1.260 a 1.277, 17 más.