La UCLM y Cáritas Toledo colaboran en una microcredencial para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas

El curso, financiado por el Plan Microcreds con fondos europeos Next Generation, se imparte por primera vez en el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad en Toledo

La iniciativa, gratuita y subvencionada, se lleva a cabo por primera vez en colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha

ABC

Toledo

El Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Toledo acoge hasta mañana, 30 de octubre, la microcredencial para el Desarrollo Profesional para el Empleo, una acción formativa dirigida a personas desempleadas de entre 25 y 64 años.

La ... iniciativa, gratuita y subvencionada, se lleva a cabo por primera vez en colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y Cáritas Diocesana de Toledo, a través de su Área de Empleo y Formación.

