La UCLM y Cáritas Toledo colaboran en una microcredencial para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas

El Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Toledo acoge hasta mañana, 30 de octubre, la microcredencial para el Desarrollo Profesional para el Empleo, una acción formativa dirigida a personas desempleadas de entre 25 y 64 años.

La ... iniciativa, gratuita y subvencionada, se lleva a cabo por primera vez en colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y Cáritas Diocesana de Toledo, a través de su Área de Empleo y Formación.

Las microcredenciales surgen como un instrumento de recualificación y especialización profesional orientado a mejorar la empleabilidad y la actualización de competencias. Su objetivo es aumentar las oportunidades laborales y contribuir a la mejora del desempeño de los profesionales y de los servicios que prestan.

Esta acción cuenta con financiación del Fondo Next Generation EU, el Gobierno de España y la Junta de Castilla-La Mancha, y se enmarca dentro del Plan Microcreds, que apoya iniciativas para la mejora del empleo y la empleabilidad.

El vicerrector de Posgrado y Formación Permanente de la UCLM, Santiago Gutiérrez Broncano, y el coordinador del Área de Empleo y Formación de Cáritas Diocesana de Toledo, Francisco Cano Moreno, han coincidido en destacar el valor de esta formación.

«Esta formación es muy importante pues permitirá capacitar a la persona en búsqueda activa de empleo tanto en sus fortalezas personales como detectar las oportunidades», ha señalado Gutiérrez Broncano.

Por su parte, Francisco Cano ha subrayado que «va muy en la línea de lo que pretendemos en Cáritas, que es ofrecer nuevas oportunidades a las personas que acompañamos, dándoles herramientas para encontrar un trabajo digno».

Desde ambas instituciones se ha valorado muy positivamente esta colaboración, que refuerza el papel de la Universidad como espacio inclusivo y comprometido con la sociedad. «Que la Universidad de Castilla-La Mancha abra sus puertas a personas en situación de vulnerabilidad y las haga sentir parte de ella es un modo de seguir colaborando y construyendo oportunidades reales», han destacado los responsables del proyecto.