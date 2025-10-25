Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé compartirán escenario en el concierto solidario de Navidad de la Catedral de Toledo

Será una ocasión única para ver juntas sobre el mismo escenario a Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé, dos de las voces más reconocidas del panorama lírico español. Ambas encabezarán el Concierto de Navidad de la Catedral Primada de Toledo, que se celebrará el ... 17 de diciembre, a las 19:30 horas, y que, por su carácter solidario, destinará todos los donativos al Centro de Distribución 'Virgen del Sagrario' de Cáritas Diocesana. El aforo es limitado y el donativo es de 25 euros.

La velada llevará por título 'Reina y Madre de Toledo' y rendirá homenaje a la Patrona de la ciudad, la Virgen del Sagrario, con motivo de la próxima conmemoración del centenario de su Coronación, que tendrá lugar el 30 de mayo de 2026.

Junto a Arteta y Martí Caballé actuará el barítono Luis Santana, acompañado al piano por el maestro Víctor Carbajo, en un programa preparado especialmente para esta cita navideña. El concierto está organizado por el Cabildo de la catedral primada y la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, que mantienen así una tradición musical y benéfica profundamente arraigada en la vida cultural toledana.

Las entradas se pueden retirar desde el pasado 20 de octubre en la tienda de la Catedral (calle Cardenal Cisneros, frente a la Puerta Llana) y en la Librería Pastoral Diocesana (calle Arco de Palacio, 1). También se podrán realizar reservas por correo electrónico en virgendelsagrariotoledo@gmail.com.

Los fondos recaudados servirán para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, que el Centro 'Virgen del Sagrario' distribuye entre las familias más necesitadas de toda la archidiócesis. Además, quienes deseen colaborar sin asistir al concierto podrán hacerlo mediante un ingreso en la cuenta ES85 2103 7006 9600 3004 5888, indicando el concepto 'Fila Cero Concierto Cáritas', o a través de Bizum 12779.

La Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario ha expresado su agradecimiento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de la capital regional y la Fundación 'la Caixa' por su colaboración y patrocinio, que hacen posible esta cita musical de alto nivel y espíritu solidario en el corazón de la Navidad toledana.