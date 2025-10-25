Suscribete a
Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé compartirán escenario en el concierto solidario de Navidad de la Catedral de Toledo

La cita, el 17 de diciembre, reunirá también a Luis Santana y al pianista Víctor Carbajo en un recital solidario a beneficio de Cáritas bajo el título 'Reina y Madre de Toledo'. El donativo es de 25 euros y las entradas ya pueden adquirirse en la tienda de la catedral y en la Librería Pastoral Diocesana

Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé cantarán junta en diciembre en la catedral de Toledo
Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé cantarán junta en diciembre en la catedral de Toledo juan Flores

Será una ocasión única para ver juntas sobre el mismo escenario a Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé, dos de las voces más reconocidas del panorama lírico español. Ambas encabezarán el Concierto de Navidad de la Catedral Primada de Toledo, que se celebrará el ... 17 de diciembre, a las 19:30 horas, y que, por su carácter solidario, destinará todos los donativos al Centro de Distribución 'Virgen del Sagrario' de Cáritas Diocesana. El aforo es limitado y el donativo es de 25 euros.

