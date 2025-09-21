Toledo se reencuentra con la Virgen de las Angustias que procesionó por las calles de un Casco atestado de turistas
La procesión vivió su momento más emotivo en la plaza de San Vicente, con el encuentro entre la Virgen de las Angustias y las Hermanas Gaitanas
La Virgen de la Salud de Toledo: Una procesión entre la devoción y lo íntimo
Toledo vivió este domingo 21 de septiembre el reencuentro con la Virgen de las Angustias, que salió en procesión desde su sede canónica en la parroquia de las Santas Justa y Rufina tras la solemne función principal celebrada en conmemoración de la festividad de la Virgen de los Dolores.
La imagen, con saya blanca y manto verde, portando en sus brazos al Hijo Yacente, fue llevada por sus cargadores y acompañada por los hermanos de la Cofradía, así como por miembros del cuerpo de bomberos, de quienes es benefactora.
El cortejo procesional recorrió varias de las principales calles del Casco histórico de la ciudad, despertando la sorpresa y la admiración de turistas y toledanos. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Asociación Musical El Cautivo, que con su buen hacer añadió solemnidad al cortejo.
Uno de los instantes más emotivos se produjo en la plaza de San Vicente, donde la Virgen de las Angustias, una de las imágenes más queridas de la Semana Santa toledana, se encontró con las hermanas Gaitanas, que la esperaban en la puerta de su capilla presidida por una espectacular Inmaculada.
Esta tarde, la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Santo Encuentro volverá a salir a la calle. Será a las siete de la tardes desde la iglesia de Santiago el Mayor
