Nichos abiertos y ataúdes a la vista: el PP denuncia el abandono del cementerio antiguo de Illescas (Toledo) y exige su rehabilitación inmediata

En este nicho abierto se puede observar la presencia de un atáud en su interor

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Illescas, Alejandra Hernández, ha denunciado el «grave estado de abandono» en el que se encuentra el cementerio antiguo de la localidad, una situación que ha calificado de «insostenible, insalubre y totalmente inadmisible».

Hernández ha exigido al equipo de Gobierno socialista que actúe «de manera inmediata» para garantizar unas condiciones dignas de seguridad, mantenimiento y respeto en este espacio público.

Según ha recordado, «desde hace casi un año, tras el derrumbe parcial de la entrada principal del cementerio, no se ha llevado a cabo ninguna actuación por parte del Ayuntamiento ni de la empresa concesionaria responsable del mantenimiento, a pesar de las promesas realizadas por el equipo de gobierno».

La portavoz municipal ha explicado que «el 1 de noviembre del año pasado, en pleno Día de Todos los Santos, una parte del tejado de la entrada principal se vino abajo. Desde entonces, la entrada permanece precintada y se accede por una puerta lateral provisional. Ni se han asumido responsabilidades ni se ha intervenido para solucionar esta situación».

El cementerio antiguo, que forma parte del mismo contrato de mantenimiento y conservación que el cementerio nuevo y el tanatorio, presenta actualmente un estado «lamentable», según denuncia Hernández, con vegetación sin controlar, ramas apoyadas peligrosamente sobre los tejados de los nichos y situaciones de deterioro extremo. Entre ellas, ha citado la apertura de un nicho cuya tapa se ha desprendido, dejando la caja del féretro a la vista, «algo que sucede con otros ocho que están a punto de que ocurra de nuevo».

«Estamos hablando de un lugar que merece el máximo respeto, tanto por la memoria de nuestros seres queridos como por las familias que acuden a honrarles. Lo que hoy se ve en el Cementerio Antiguo de Illescas no solo es indigno, es también peligroso», ha advertido.

Hernández ha recordado además que en julio el equipo de Gobierno aseguró que, de no alcanzarse un acuerdo con la empresa concesionaria, el propio Ayuntamiento asumiría la reparación de la entrada en septiembre. «Ha pasado todo septiembre y no se ha hecho absolutamente nada. Ni reparaciones, ni limpieza, ni tan siquiera una mínima intervención», ha lamentado.

Cercanía del 1 de noviembre

De cara a la inminente celebración del próximo Día de Todos los Santos, el Partido Popular ha reclamado que se actúe con urgencia para que el cementerio presente condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. Asimismo, solicita explicaciones públicas sobre la inacción municipal durante los últimos meses.

«No se puede seguir mirando hacia otro lado. Illescas no merece un Gobierno que abandona su patrimonio ni los espacios que representan tanto para tantas familias. Exigimos actuaciones inmediatas y soluciones reales», ha concluido Hernández, al tiempo que ha añadido que se ha avisado a la Policía Local ante la existencia de nichos abiertos.