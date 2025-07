El PP denuncia las «cacicadas» de Tofiño en Illescas tras una resolución judicial por falta de transparencia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo ha condenado al Ayuntamiento de Illescas por vulnerar el derecho fundamental del Grupo Municipal del Partido Popular a acceder a información pública. El tribunal reprocha al equipo de gobierno socialista, encabezado por el alcalde y senador José Manuel Tofiño, haber denegado durante meses la entrega de documentación solicitada por los concejales del PP.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Alejandra Hernández, ha celebrado el fallo judicial y ha recordado el bloqueo informativo sufrido por el principal partido de la oposición. «Llevamos más de seis meses solicitando esta documentación por escrito y exigiéndola en cada comisión informativa, y el PSOE de Illescas, con el señor Tofiño al frente, se ha negado sistemáticamente a entregarla. Hoy la Justicia nos da la razón».

En esta ocasión, el motivo para ocultar la información era especialmente grave, según el PP, ya que la documentación solicitada versaba sobre cursos de formación financiados con fondos municipales a una concejal del equipo de Gobierno. Esa formación fue utilizada posteriormente para acceder a plazas en el propio Ayuntamiento para las que no estaba cualificada previamente.

«Estamos ante un abuso inaceptable del poder, un uso clientelar de los recursos públicos y una vulneración frontal del principio de transparencia. Esta condena no es solo una victoria del Partido Popular, es una victoria de todos los vecinos de Illescas que tienen derecho a saber cómo y en qué se gasta su dinero», afirmó Hernández.

Costas judiciales

La sentencia impone al Ayuntamiento el pago de 500 euros en concepto de costas judiciales, una carga que, a juicio del PP, no deben asumir los ciudadanos. «Debe salir del bolsillo del propio alcalde y no de los vecinos de Illescas. No vamos a permitir que las cacicadas del señor Tofiño las pague la ciudadanía», advirtió la portavoz.

Lejos de considerar este hecho como algo puntual, el PP local cree que puede repetirse. «Estamos convencidos de que no será la última sentencia de este tipo. La falta de transparencia, la obstrucción a la oposición y el desprecio a las normas democráticas forman parte del modus operandi del PSOE de Illescas desde el inicio de la legislatura pasada», denunció Hernández.

La portavoz insistió en que su grupo seguirá acudiendo a los tribunales cada vez que se intente ocultar información a la oposición o a los vecinos, y lamentó el estilo político del actual regidor: «Esta sentencia viene a corroborar el comportamiento abusivo, sectario y dictatorial que Tofiño dispensa a vecinos y grupos políticos. Desgraciadamente Tofiño cada vez adopta unas actitudes más parecidas a las de Pedro Sánchez, seguramente para continuar haciendo méritos ante el sanchismo en el Senado».

Finalmente, el PP provincial aseguró que está haciendo un seguimiento de situaciones similares en decenas de municipios gobernados por el PSOE en la provincia de Toledo, donde se han denunciado obstáculos al acceso a la información por parte de los alcaldes socialistas.