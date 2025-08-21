El médico que atiende al alcalde de Noblejas espera convencerle este viernes de que abandone la huelga de hambre

El doctor Juan José Rodríguez Sendín este jueves en el despacho del alcalde de Noblejas

«Espero convencerle mañana para que desista de la huelga de hambre», ha dicho el doctor Juan José Rodríguez Sendín en el vídeo que todos los días emite el Ayuntamiento de Noblejas desde que su alcalde, el socialista Agustín Jiménez, se puso en huelga de hambre para intentar conseguir que el Gobierno de Castilla-La Mancha construya un instituto de secundaria en la localidad.

En el cuarto día de huelga, y con cara de preocupación, el reconocido médico, -que fue fundador de la Sociedad Española de Médicos Generales y Familiar (SEMG) en 1988 y alcanzó la Presidencia de la Organización Médica Colegial (OMC) en 2009 -cargo que ostentó hasta 2017- señala que el alcalde de Noblejas «no tiene 50 años, tiene 76, y tiene patología de base», y en la tarde de este jueves le ha visto «más afectado», algo que «empieza a preocuparme».

Noticia Relacionada Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas en huelga de hambre: «No quiero ser un héroe; es una llamada de atención» Juan Antonio Pérez En su segundo día sin comer acusa a Page de una «agresión sin parar» para que la Junta no construya un instituto en el pueblo, lo que les prometieron en 2007, y pretende que esto sea un «aldabonazo en su conciencia»

Alerta el médico que, de persistir la actitud del alcalde, «pueden originarse daños en su salud que luego pueden ser irreversibles, tanto a nivel renal como cerebral», y le «preocupa mucho» haber notado a Agustín Jiménez con «menos limpieza mental que de costumbre».

Por ello, Rodríguez Sendín espera que «mañana lo podamos convencer de que desista y abandone la huelga de hambre; hablaré también con el teniente de alcalde y espero que entre todos lo logremos».