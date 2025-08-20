El alcalde de Noblejas recibe una llamada del diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' en su tercer día de huelga de hambre

Su familia no quiere que haga huelga de hambre. No es lo más recomendable para un hombre de 76 años que sufre varias patologías y que, además, es el regidor de un pueblo importante que exige mucha dedicación. Pero él sigue ahí, incólume, sin probar alimentos e hidratándose con agua y alguna bebida isotónica. Este miércoles cumple su tercer día en huelga de hambre.

Agustín Jiménez, alcalde del PSOE desde hace 42 años y enfrentado desde hace lustros con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pasa el tiempo en su despacho del Ayuntamiento de Noblejas, en Toledo, rodeado de sus seres queridos, amigos y colaboradores del equipo de Gobierno. Incluso, duerme en el sofá de una habitación que este martes se llenó de periodistas de toda España ávidos de sacarle algún titular impactante -y si es contra Page, mejor- en este mes de agosto que tiene a España ardiendo por los cuatro costados.

La expectación mediática es tal que este miércoles ha recibido una llamada del Frankfurter Allgemeine Zeitung, el principal diario escrito de Alemania, que el alcalde ha contestado con dos kilos y medio de peso menos desde que empezó esta cruzada, para algunos absurda y que solo persigue protagonismo; o que está motivada por el rencor. Algo que Agustín Jiménez niega rotundamente argumentando que su postura solo obedece a su amor por su pueblo y al deseo «justo» de que se construya de una vez por todas en Noblejas un instituto que hace 18 años le prometió José María Barreda, expresidente de Castilla-La Mancha, y del que nunca más se supo.

Cuentan sus colaboradores que el alcalde sigue «con buen ánimo, activo y animoso» y que bromea diciendo que «cuando se apaguen los fuegos» la expectación mediática se centrará aún más en él. «Con tal de que no te apagues tú», le contesta alguno.