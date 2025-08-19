Agustín Jiménez: «No le vamos a poner una calle a Page, y es posible que sea persona non grata en Noblejas»

Agustín Jiménez, de 76 años, alcalde socialista de Noblejas desde la prehistoria -lo eligieron en 1983 y desde entonces ha encadenado once mayorías absolutas-, va muy en serio. El lunes empezó una huelga de hambre para reclamar a la Junta de Castilla-La Mancha un instituto en el municipio, lo que ni más ni menos que la Administración regional les prometió en el ya lejano 2007, y este martes convocó a los medios de comunicación en un salón de plenos abarrotado de vecinos para contar «la agresión sin parar de Page».

«No le vamos a poner una calle a Page, y es posible que sea persona non grata», ha dicho Jiménez sobre el presidente regional, a quien pretende pegar un «aldabonazo en la conciencia» con esta huelga y a quien solamente pide «que cumpla» con su palabra.

Los planes de la Junta, sin embargo, pasan ahora por levantar un tercer instituto en Ocaña, la cabeza de la comarca. Y Jiménez ha retado al Gobierno regional a que pregunte «a las alcaldesas y las ampas» de pueblos cercanos como Villarrubia de Santiago, Villatobas o Dosbarrios si quieren «barracones en Ocaña o un instituto nuevo en Noblejas».

«Llevo 42 años como alcalde y tengo menos dinero que cuando empecé», ha asegurado el alcalde de este pueblo toledano de unos 4.000 vecinos, ubicado en el límite con la Comunidad de Madrid, que «representa a todo el pleno» de Noblejas y que, pese a esta medida de presión, tiende la mano a la Junta: «Estamos dispuestos a hablar, no a que nos impongan».