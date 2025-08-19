Agustín Jiménez: «No le vamos a poner una calle a Page, y es posible que sea persona non grata en Noblejas»
El alcalde de Noblejas ha ofrecido una rueda de prensa en su segundo día de huelga de hambre para reclamar a la Junta de Castila-La Mancha lo que les prometieron hace 18 años y no han cumplido: un instituto
El alcalde de Noblejas ya estuvo seis días en huelga de hambre en 2012 por los impagos del Gobierno autonómico del PP
Agustín Jiménez, de 76 años, alcalde socialista de Noblejas desde la prehistoria -lo eligieron en 1983 y desde entonces ha encadenado once mayorías absolutas-, va muy en serio. El lunes empezó una huelga de hambre para reclamar a la Junta de Castilla-La Mancha un instituto en el municipio, lo que ni más ni menos que la Administración regional les prometió en el ya lejano 2007, y este martes convocó a los medios de comunicación en un salón de plenos abarrotado de vecinos para contar «la agresión sin parar de Page».
«No le vamos a poner una calle a Page, y es posible que sea persona non grata», ha dicho Jiménez sobre el presidente regional, a quien pretende pegar un «aldabonazo en la conciencia» con esta huelga y a quien solamente pide «que cumpla» con su palabra.
Los planes de la Junta, sin embargo, pasan ahora por levantar un tercer instituto en Ocaña, la cabeza de la comarca. Y Jiménez ha retado al Gobierno regional a que pregunte «a las alcaldesas y las ampas» de pueblos cercanos como Villarrubia de Santiago, Villatobas o Dosbarrios si quieren «barracones en Ocaña o un instituto nuevo en Noblejas».
«Llevo 42 años como alcalde y tengo menos dinero que cuando empecé», ha asegurado el alcalde de este pueblo toledano de unos 4.000 vecinos, ubicado en el límite con la Comunidad de Madrid, que «representa a todo el pleno» de Noblejas y que, pese a esta medida de presión, tiende la mano a la Junta: «Estamos dispuestos a hablar, no a que nos impongan».
