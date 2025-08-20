Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas en huelga de hambre: «No quiero ser un héroe; es una llamada de atención» En su segundo día sin comer acusa a Page de una «agresión sin parar» para que la Junta no construya un instituto en el pueblo, lo que les prometieron en 2007, y pretende que esto sea un «aldabonazo en su conciencia»

Agustín Jiménez, alcalde socialista de Noblejas desde la prehistoria -lo eligieron en 1983 y desde entonces ha encadenado once mayorías absolutas-, va muy en serio. Ayer convocó a los medios de comunicación en el salón de plenos del Ayuntamiento, lleno de vecinos que lo interrumpieron varias veces con aplausos para mostrarle su apoyo, para explicar las razones por las que ya suma dos días en huelga de hambre. Y hoy, miércoles, empezará el tercero y así hasta que su gastado cuerpo, diabético y que sufrió un cáncer de pulmón, aguante. También estuvo presente su amigo Jesús Fuentes, presidente de Castila-La Mancha en la etapa preautonómica.

El alcalde de este municipio de unos 4.000 habitantes, ubicado en la comarca de la Mesa de Ocaña, cerca de la frontera con la Comunidad de Madrid, ha recurrido a esta medida de presión, no insólita -él mismo ya hizo una huelga de seis días en 2012 contra el Gobierno de Cospedal por las facturas pendientes de pago- pero sí poco frecuente, para que la Junta cumpla su palabra y construya un instituto en el pueblo.

Algo que «nosotros nunca pedimos», que les prometieron en el lejano 2007 y que no ha sido una realidad por «la agresión sin parar de Page con Noblejas». El alcalde aseguró ayer que entonces «se luchó desde el PSOE de Toledo, con Page de secretario general, para que no se hiciera absolutamente nada». Sorprende que ambos exhiben el carné del mismo partido.

Este periódico preguntó a la Junta sobre el tema y optaron por guardar silencio. Se remiten, pues, a lo dicho el lunes por la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, cuando pidió al alcalde que «reconsidere» su decisión de ponerse en huelga de hambre porque «no puede ser nunca la fórmula para conseguir infraestructuras». Igualmente, Padilla defendió un tercer instituto en Ocaña al ser «el municipio que ahora mismo tiene más volumen de alumnado» y afirmó que desde Noblejas hay transporte gratuito «organizado».

Jiménez, por su parte, cargó contra la portavoz de la Junta, recordando que en 2007 era directora general en el Gobierno de Barreda y «maldecía a Page para agradar los oídos de Barreda». «Las mentiras de Esther Padilla no van a amedrentarnos», añadió el alcalde, desvelando «algún wasap de consejeros jóvenes» que le han escrito: «No teníamos que haber llegado a esto».

Mal genio

«Algunos pensarán que es una cosa estrafalaria. Nada más lejos de la realidad. Es la culminación de un proceso que ha durado 18 años», dijo sobre una huelga de hambre que pretende ser un «aldabonazo tanto en la conciencia de Page como de las fuerzas políticas que componen el Parlamento regional».

De salud, «de momento, el mal genio que me caracteriza no lo he perdido. Supongo que con los días tendré menos fragor, pero eso me va a venir bien porque tendré muchas noches de pensar, de cavilar. A mi familia la llaman 'los Cavilas' y seguiré cavilando. Voy a tener a un médico controlándome, pero no me preocupa y no porque quiera ser un héroe. Es cuestión de llamar la atención».

En una comparecencia de casi una hora en la que se sometió a numerosas preguntas y bromeó sobre su situación -«no tengo prisa... como no voy a comer»-, Jiménez relató que, allá por febrero de 2007, recibió la llamada del entonces delegado provincial de Educación, Ángel Felpeto, «para solicitarme, de manera urgente y rápida, la cesión de terrenos municipales» donde construir el tercer instituto de la comarca, que se sumaría a los dos de Ocaña y que también acogería a los alumnos de Villarrubia de Santiago, Villatobas y hasta Dosbarrios. El Ayuntamiento de Noblejas, con la unanimidad de los concejales de PSOE y PP, aprobó en el pleno ceder una parcela de 26.500 metros cuadrados con agua y alcantarillado.

En 2011 ya estaban al límite

Sin embargo, después de las elecciones de ese año, aquello se paró y no fue hasta el último Consejo de Gobierno de José María Barreda como presidente regional, en junio de 2011, cuando se dio luz verde al citado instituto al que incluso «se le asignó el código 4501382». Perdió Barreda en las urnas, llegó Cospedal, con ella los recortes y «no se dio un paso adelante».

También rememoró el alcalde de Noblejas que hace 14 años se hablaba de que los dos institutos de Ocaña estaban al límite de su capacidad y, en este tiempo, la cabeza de la comarca ha multiplicado su población. Aunque no todos están empadronados, hoy cuenta con unos 20.000 vecinos de 86 nacionalidades diferentes.

Volviendo al pasado, Page accedió a la Junta en 2015 y en Noblejas creyeron que, dejada atrás la etapa negra de Cospedal, se reactivaría el instituto. Y no. Ha transcurrido una década y la Junta ha cambiado de planes, que pasan por levantar un tercer instituto en Ocaña. «Mienten porque en el presupuesto de la Junta tan sólo hay 100.000 euros para pagar los barracones», afirmó Jiménez, quien reta al Gobierno de Page «a que pregunte a las alcaldesas y a las ampas de Villarrubia, Villatobas y Dosbarrios qué quieren para sus niños: ¿barracones en Ocaña o un instituto nuevo en Noblejas?».

Además, Noblejas ha hecho una propuesta a la Junta para adelantar la financiación, similar a como se ha actuado en otros municipios de la provincia como Olías del Rey o Illescas, que alcanzaría los cuatro millones de euros.

Asimismo, el alcalde criticó a la Junta por «sembrar cizaña entre Ocaña y Noblejas» cuando ambos están creciendo de tal manera que los polígonos industriales se dan la mano y «pensamos que un día seremos un mismo pueblo».

Pese a todo, Jiménez comentó que en Noblejas «estamos abiertos a hablar, no a que nos impongan». Y concluyó: «Tengo 76 años, llevo 42 como alcalde y otros dos que me quedan y tengo menos dinero que cuando empecé. Llevo dedicado en cuerpo y alma a Noblejas desde 1977 y no estoy ya para callarme».

«No le vamos a poner una calle, y es posible que sea persona non grata» El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, presume de que su discurso «es de izquierdas, es socialista». En referencia a Page afirmó que «no robo discursos en otras latitudes creyendo que así puedo robar votos, porque a lo mejor el que roba un discurso de un liberal o de uno de derechas es posible que luego uno de izquierdas haga lo que quiere hacer Felipe González: votar en blanco». Y le recordó que en las primarias del PSOE de 2017 «dijo con solemnidad que si ganaba Pedro Sánchez él dimitiría, se iba». En definitiva, que «no me da la gana pedir el voto» para Page en las próximas elecciones. «Además, que no se lo merece».