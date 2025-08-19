Con un incendio en Mascaraque, aún activo, este lunes se produjeron nueve fuegos en Castilla-La Mancha

Imagen del incendio de Mascaraque a primera hora de este martes

Pasadas las 23:00 horas de este lunes se declaró un incendio en Mascaraque (Toledo), que se ha mantenido activo toda la noche y aún se trabaja en su extinción, según informa Infocam. Han trabajado 8 medios y 28 personas para extinguir las llamas, aunque este martes quedan 4 medios terrestres y 17 efectivos.

Otros ocho incendios forestales se desarrollaron durante la jornada del lunes en Castilla-La Mancha, y todos han fueron controlados o extinguidos por los servicios de extinción regionales, según se comprueba en la web del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

En Villamiel de Toledo se declaró un incendio a las 16.44 horas y quedó apagado a las 20.46 horas.

También se registraron incendios en Alcadozo (Albacete), detectado a las 14.47 horas y controlado a las 18.23 horas. También en la provincia de Albacete, en Hellín, se declaró un incendio forestal, en el paraje conocido como 'La Laguna de los Patos', que se extinguió en poco más de media hora.

En Letur, según informó Fidias, se declararon dos incendios. Uno de ellos, registrado en el paraje denominado 'Granja Ganadera'. a las 18.10 horas, se controló a las 19.22 horas y se dio por extinguido a las 19.40 horas. El segundo incendio se extinguió en tres horas.

En Montiel, Ciudad Real, era detectado un incendio a las 18.04 horas y las llamas quedaron controladas a las 19.41 horas y eran extinguidas a las 20.11 horas.

También quedó extinguido el fuego declarado en el término municipal de Cañizares (Cuenca), en concreto en el Cerro el Alcor. Una llamada particular avisaba de un incendio a las 1.08 horas. A las 6.54 horas, las llamas eran controladas y a las 13.27 horas, extinguidas.

Los servicios de extinción castellanomanchegos también han tenido que sofocar un incendio declarado en Iriépal, pedanía del municipio de Guadalajara. Las llamas quedaron extinguidas en una hora.