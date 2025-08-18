Los efectivos contra incendios de la región 'se dejan la piel' en cuatro comunidades

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una resolución por la que se establecen limitaciones y medidas temporales para reducir el riesgo de incendios durante las próximas 48 horas, los días 18 y 19 de agosto.

Así lo ha indicado la consejera Portavoz, Esther Padilla, que ha visitado el Centro Operativo Regional de lucha contra Incendios Forestales (COR) del dispositivo Infocam en Toledo, junto a su director Juan José Fernández, donde ha explicado que esta decisión se debe al episodio meteorológico excepcional que se espera en estos dos próximos días «con altas temperaturas por encima de los 30ºC con fuertes vientos, y rachas de hasta los 40 km/h y 80-90 km/h de oeste a este de la región».

Como ha recalcado Padilla, la suma de todos estos factores incrementará el riesgo de incendios forestales hasta niveles extremos «por lo que hemos adoptado medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de ignición en el medio natural».

Limitaciones para reducir el riesgo de incendios forestales

En concreto, la resolución publicada hoy contempla la prohibición de encender fuego en todo tipo de espacios abiertos en el medio natural (como en las áreas de descanso de la red de carreteras, en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello), la revocación temporal de las actividades autorizadas expresamente en los terrenos con IPP muy alto y extremo durante la duración del episodio de riesgo excepcional y la prohibición de utilizar maquinaria y equipos que puedan generar chispas o deflagraciones en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos.

En este sentido, la consejera Portavoz ha hecho un llamamiento a la población para que extreme las precauciones durante estos días por el altísimo riesgo de incendio forestal, «son días complicados para los equipos de extinción y necesitamos colaboración de la ciudadanía, tenemos que ser todos extremadamente prudentes en nuestro comportamiento en el medio natural. Simplemente dejar un vidrio o una botella de cristal puede provocar un incendio con estas altas temperaturas que estamos sufriendo. Así que pido la colaboración a toda la ciudadanía para ser extremadamente respetuosos con el medio ambiente, pero además cuidarlo muy bien y tener mucha prevención para evitar cualquier riesgo».

En este contexto ha puesto en valor «el trabajo abrumador e impresionante que se está desarrollando por todos los profesionales del dispositivo Infocam, tanto en los centros operativos regional, provincial, como también las personas y las brigadas que están en el terreno, en circunstancias tan excepcionales como los que se están viviendo».

Así, ha agradecido su profesionalidad y compromiso «ya que además de hacer su labor de la mejor manera están también poniendo en riesgo su vida. Es un orgullo para el Gobierno regional y toda Castilla-La Mancha contar con estos profesionales que están llevando a raya los posibles riesgos y no sólo en este contexto, si no en la labor que desarrollan todo el año aquí y en otros puntos del país donde estamos colaborando y que esperamos y deseamos sean controlados cuánto antes», ha señalado Padilla.

Colaboración con cuatro comunidades autónomas

La consejera Portavoz se ha referido también a la ayuda que se está prestando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a través del dispositivo Infocam con las comunidades autónomas que peores incendios están sufriendo. «Ahora mismo estamos colaborando tanto con Galicia, con Asturias, Castilla y León y Extremadura. Por ello quiero agradecer su profesionalidad y su compromiso, porque, además, al final también están poniendo en riesgo su vida como el resto de los profesionales en este sector en las otras comunidades».

En cuanto a los medios que están interviniendo en otras regiones, como han explicado, son en Extremadura donde hay un helicóptero haciendo coordinación aérea y ya se trabajó también con maquinaria pesada; en Castilla y León, en la provincia de León concretamente, un avión anfibio, una brigada helitransportada y dos bulldozers; en Galicia, un avión anfibio y dos bulldozers; y en Asturias, una brigada helitransportada. En total, aproximadamente, unas 60 personas entre equipos y coordinación para que el trabajo sea seguro y efectivo.

Finalmente, Esther Padilla ha puesto en valor «la importante inversión, así como el aumento de personal y de medios que se han tenido en estos diez años, pues el compromiso con este sector está siendo innegable desde que lleva gobernando el presidente García-Page. Y estoy segura de que los propios sindicatos lo sabrán reconocer.»

«De hecho, estos días y desgraciadamente por lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, hemos podido ver declaraciones de bomberos forestales y de profesionales de otras comunidades autónomas que ponen como ejemplo precisamente a nuestra empresa pública Geacam y a nuestro dispositivo Infocam, al servicio público de Castilla-La Mancha, de cómo se trabaja a lo largo de todo el año y eso incluye también la gestión del personal», ha concluido la consejera Portavoz.