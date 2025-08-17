Castilla-La Mancha activa esta medianoche el riesgo excepcional por incendios forestales: estará en vigor lunes y martes
La resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente se publicará esta medianoche en el Diario Oficial, periodo en el que quedarán sin efecto las actividades que habían sido autorizadas expresamente en zonas con Índice Potencial de Propagación del fuego (IPP) muy alto y extremo
Castilla-La Mancha refuerza con 33 bomberos y 4 medios aéreos la lucha contra el fuego en Galicia, Asturias y Castilla y León
La Viceconsejería de Medio Ambiente ha dictado una resolución -que se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha esta medianoche- por la que se declara el riesgo excepcional de incendios forestales debido a que el Índice de Propagación Potencial (IPP) alcanzará valores muy altos y extremos en todo el territorio regional durante los dos próximo días
El episodio de riesgo excepcional estará activo el lunes y martes, periodo en el que quedarán sin efecto las actividades que habían sido autorizadas expresamente en terrenos con IPP muy alto y extremo. Asimismo, se activan medidas de prevención y refuerzo de la vigilancia para reducir al máximo las posibilidades de ignición y propagación del fuego en un escenario de riesgo extremo.
El Gobierno regional recuerda que la situación meteorológica y de propagación prevista exige extremar todas las precauciones y atender a las indicaciones del Plan INFOCAM, con el fin de proteger la seguridad de las personas, los bienes y el patrimonio natural de Castilla-La Mancha.
