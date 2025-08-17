Castilla-La Mancha activa esta medianoche el riesgo excepcional por incendios forestales: estará en vigor lunes y martes

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha dictado una resolución -que se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha esta medianoche- por la que se declara el riesgo excepcional de incendios forestales debido a que el Índice de Propagación Potencial (IPP) alcanzará valores muy altos y extremos en todo el territorio regional durante los dos próximo días

El episodio de riesgo excepcional estará activo el lunes y martes, periodo en el que quedarán sin efecto las actividades que habían sido autorizadas expresamente en terrenos con IPP muy alto y extremo. Asimismo, se activan medidas de prevención y refuerzo de la vigilancia para reducir al máximo las posibilidades de ignición y propagación del fuego en un escenario de riesgo extremo.

El Gobierno regional recuerda que la situación meteorológica y de propagación prevista exige extremar todas las precauciones y atender a las indicaciones del Plan INFOCAM, con el fin de proteger la seguridad de las personas, los bienes y el patrimonio natural de Castilla-La Mancha.