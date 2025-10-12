IU Toledo celebra el proyecto para Vía Tarpeya «aunque llegue 4 años tarde y con menor alcance que el acuerdo plenario de 2021»

Izquierda Unida de Toledo ha valorado positivamente la reciente publicación del proyecto de «Adecuación del itinerario peatonal en el entorno de la Vía Tarpeya, para el impulso de la movilidad sostenible», aunque considera que llega «cuatro años tarde» y con una ejecución mucho ... más limitada que la prevista en el acuerdo plenario aprobado en 2021.

El portavoz municipal de la formación, Txema Fernández, ha señalado que, pese a tratarse de «una buena noticia», el plan presentado por el alcalde -con un presupuesto de 265.000 euros- «puede convertirse en otro carril aparentemente sostenible que vaya de ningún sitio a ningún lugar», en alusión al trazado del carril construido en el entorno del Salto del Caballo.

Fernández ha recordado que la moción aprobada por el Pleno en 2021, impulsada por Izquierda Unida y respaldada entonces por el PP, contemplaba una actuación «más ambiciosa y completa» que la actual. Aquella propuesta planteaba un anillo verde en el barrio del Polígono que recorriera el camino ya existente en Vía Tarpeya y lo conectara con el Parque Lineal a través de las calles Ventalomar y Arlés, cerrando un recorrido sostenible en el barrio.

«Después de cuatro años incumpliendo un acuerdo plenario y con fondos de recuperación europeos, se va a hacer un itinerario que, según los planos del proyecto, no va a cerrar el barrio ni se unirá con nada. Será un camino de ida y vuelta por el mismo sitio, dando la sensación de que estas obras llegan hasta donde ha llegado el presupuesto, sin importar la utilidad de esta nueva vía natural», ha lamentado el edil.

El portavoz ha recordado que IU tuvo que esperar hasta noviembre de 2021 para lograr el respaldo del Pleno -con el voto en contra de Vox y del concejal no adscrito- a la creación de ese anillo verde, que ahora «parece que será una realidad, aunque no llegará a ser anillo».

Falta de planificación

Txema Fernández ha advertido del riesgo futuro que puede correr esta inversión si no se ha tenido en cuenta la planificación urbanística en curso. A su juicio, antes de acometer la obra debería haberse evaluado el desarrollo del Proyecto de Actuación Urbanizadora Benquerencia Sur, que contempla la construcción de 5.000 viviendas para 12.000 nuevos vecinos.

«Con este planteamiento urbanístico, esta inversión quedará reducida a la intrascendencia», ha advertido Fernández, «generando nuevamente un sentimiento de frustración al ver cómo priman criterios de ciudad que nunca están pensados desde parámetros de sostenibilidad y desarrollo de infraestructuras naturales».

Pese a sus críticas, el portavoz de IU se ha mostrado satisfecho de que el equipo de Gobierno haya iniciado el camino hacia la sostenibilidad y ha recordado otros acuerdos plenarios recientes impulsados por su grupo en esa línea.

Entre ellos, Fernández ha mencionado el acuerdo aprobado en mayo de 2024 -con la abstención del PSOE- para habilitar una pasarela desde la plaza de Grecia al camino del Cordel de Olías, creando otro circuito caminable en la ciudad. También ha destacado la aprobación por unanimidad, en marzo de este año, de la actualización del inventario de caminos públicos y la elaboración de una guía para su difusión, que confía en que «pueda ser una realidad antes de que pase otra legislatura».