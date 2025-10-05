Un itinerario peatonal de 320.000 euros para Vía Tarpeya en el Polígono de Toledo tras 50 años de abandono
Una zona hasta ahora inservible debido a la maleza, los escombros y la acumulación de basura
TOLEDO
La Vía Tarpeya, uno de los principales viales del barrio del Polígono de Toledo, verá por fin mejoras sustanciales tras más de medio siglo sin actuaciones integrales. El Ayuntamiento ya tiene listo el proyecto, al que ha tenido acceso ABC, para la adecuación del itinerario peatonal en el entorno de esta vía, situada en la parte alta del barrio y que discurre por detrás del Hospital Universitario. Se trata de un vial de varios kilómetros, con un carril por sentido, que conecta con distintas urbanizaciones de chalets en la zona más poblada de la capital regional.
El proyecto, financiado a través de los fondos europeos Next Generation dentro del programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sostenible, contempla una inversión total de 320.000 euros (222.237,66 euros de ejecución material más gastos generales, beneficio industrial e IVA). El plazo de ejecución previsto es de dos meses.
La intervención permitirá recuperar un itinerario peatonal que durante años ha permanecido inservible debido a la maleza, los escombros y la acumulación de basura. Para ello, el proyecto contempla una limpieza integral de más de 30.000 metros cuadrados de terreno, en la que se eliminarán tocones, restos vegetales y desechos acumulados. Una vez despejado el camino, se procederá a su estabilización mediante la colocación de casi 4.000 metros cúbicos de zahorra artificial, que consolidará la base del recorrido y permitirá un tránsito seguro y duradero.
Otro de los aspectos clave será la mejora del drenaje, con el perfilado y refino de más de 8.700 metros lineales de cunetas, con el objetivo de canalizar el agua de lluvia y evitar que se acumule en la calzada o en los márgenes peatonales. Esta actuación se complementará con la construcción de vadenes de hormigón, estructuras que permitirán el paso de agua en episodios de lluvia intensa y contribuirán a mantener el firme en buen estado.
Nuevo mobiliario urbano
Por último, para favorecer el uso ciudadano del espacio, se instalará nuevo mobiliario urbano que incluirá bancos, papeleras y luminarias solares, con el fin de transformar este camino en un recorrido accesible, más seguro y cómodo para los vecinos.
La actuación responde a una demanda largamente sostenida por los vecinos del Polígono y, en particular, por la Asociación de Vecinos El Tajo, que lleva años denunciando el deterioro de la Vía Tarpeya. También son reiteradas la quejas sobre el firme del vial, nunca rehabilitado desde su construcción, que está muy deteriorado, al que los residentes califican de «asfaltado tercermundista».
También han denunciado en múltiples ocasiones la basura acumulada, la falta de tapas en bocas de riego y la pobre iluminación, que en ocasiones ha derivado en accidentes de tráfico e incluso en situaciones de inseguridad. La carencia de arbolado y el mal estado del existente completan un panorama que los vecinos consideran «un abandono en toda regla» para una de las arterias principales del barrio que, al menos, ahora verá mejorar su estado en cuanto a suciedad y abandono del entorno. Además, el Ayuntamiento ha intensificado el control sobre las contratas que trabajan en la zona, con especial atención a la gestión de vertidos.
El proyecto recoge que todas las unidades de obra están concebidas como una intervención integral y «susceptible de ser entregada al uso público de forma inmediata sin necesidad de actuaciones posteriores». Desde el Ayuntamiento se insisten en que no solo se trata de atender una reclamación histórica del barrio, sino también de avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, accesible y respetuosa con el entorno.
