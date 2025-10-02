Suscribete a
La Feria del Vehículo de Ocasión arranca en Toledo con más de 500 coches en exposición

Los concesionarios esperan superar el 40 por ciento de ventas sobre los vehículos expuestos en La Peraleda hasta el próximo domingo

Representantes públicos y de la organización de la feria este jueves en la inauguración
Representantes públicos y de la organización de la feria este jueves en la inauguración

J. Guayerbas

Toledo

La XIX Feria del Vehículo de Ocasión de Toledo ha abierto sus puertas este jueves en el recinto ferial de La Peraleda, donde permanecerá hasta el próximo domingo. Durante cuatro días, los visitantes podrán recorrer un espacio con más de 500 vehículos de todas las ... marcas, modelos y precios, consolidando a la capital regional como uno de los epicentros comerciales del sector automovilístico en Castilla-La Mancha.

Descarga la app