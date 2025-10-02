La Feria del Vehículo de Ocasión arranca en Toledo con más de 500 coches en exposición

La XIX Feria del Vehículo de Ocasión de Toledo ha abierto sus puertas este jueves en el recinto ferial de La Peraleda, donde permanecerá hasta el próximo domingo. Durante cuatro días, los visitantes podrán recorrer un espacio con más de 500 vehículos de todas las ... marcas, modelos y precios, consolidando a la capital regional como uno de los epicentros comerciales del sector automovilístico en Castilla-La Mancha.

La representante de los concesionarios de la provincia, María de los Ángeles Martínez, ha destacado en el acto inaugural que la feria «se supera cada año, tanto en número de marcas representadas como en operaciones cerradas».

Los datos de ventas respaldan el optimismo de los profesionales. El mercado de vehículos nuevos acumula ya 13 meses consecutivos de crecimiento a doble dígito. Solo en septiembre las matriculaciones subieron un 16 por ciento, y entre enero y septiembre el incremento ha alcanzado el 15 por ciento. De mantenerse la tendencia, 2025 cerrará con alrededor de 1,1 millones de coches nuevos matriculados en España, como ha indicado Martínez.

En Castilla-La Mancha, la evolución es incluso mejor, con un 27 por cienti de crecimiento acumulado en lo que va de año. También el vehículo de ocasión refleja un aumento de cerca del 5 por ciento, aunque con un cambio en la relación de ventas: actualmente se venden 1,8 coches de segunda mano por cada nuevo, frente al 2 a 1 registrado en 2024.

Un escaparate que impulsa las ventas

La feria no solo permite comparar modelos y precios en un mismo espacio, sino que también se ha convertido en un motor de ventas. En anteriores ediciones, como ha indicado Martínez, los concesionarios lograron cerrar hasta un 40 por ciento de operaciones sobre los vehículos expuestos, cifra que esperan superar este año.

Además de descuentos y promociones especiales, los visitantes cuentan con servicios de financiación, seguros y la posibilidad de realizar la transferencia en el acto, lo que en muchos casos permite salir de La Peraleda al volante de un coche recién adquirido.

Martínez ha reconocido que, pese al buen momento del sector, persisten dudas en el consumidor respecto al vehículo eléctrico e híbrido. «La incertidumbre es lo peor que nos puede pasar, pero estamos aquí para ofrecer todas las opciones y adaptarnos a la demanda real del cliente», ha señalado.

El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo y la Diputación Provincial, que facilitan su celebración en un recinto con aparcamiento gratuito y vistas privilegiadas de la ciudad.