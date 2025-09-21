Suscribete a
obituario

Fallece a los 41 años Roberto González Torres, hijo del comerciante toledano Rafael González

La misa funeral se celebrará mañana lunes a las 9 horas en la iglesia de Santa Teresa, situada en el barrio de Buenavista

Muere el historiador y profesor Francisco García Martín, activista cultural de la ciudad de Toledo

Roberto González
Roberto González

ABC

Toledo

Toledo despide este domingo a Roberto González Torres, fallecido a los 41 años a causa de un fallo cardíaco. Pese a haber sido atendido de urgencia y trasladado a la UCI del Hospital Universitario de Toledo, no pudo superar la crisis que sufrió en la madrugada de este domingo.

Hijo de Estrella Torres y Rafael González, comerciante muy conocido en la ciudad por su tienda de artesanía, recuerdos y souvenirs situada frente a la entrada de la Biblioteca Regional del Alcázar y junto al hotel Alfonso VI, Roberto formaba parte de una familia ligada desde hace décadas al corazón turístico y cultural de Toledo.

Quienes le conocieron destacan de él su capacidad de lucha, su eterna sonrisa y la alegría de vivir que siempre transmitía.

La misa funeral tendrá lugar mañana lunes a las 9 horas en la iglesia de Santa Teresa ubicada en el barrio de Buenavista, donde familiares, amigos y allegados le darán el último adiós.

