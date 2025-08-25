Suscribete a
Muere a los 57 años el académico toledano Antonio Casado Poyales

Ha fallecido de un infarto un día después de volver de vacaciones

Antonio Casado en una imagen reciente
Antonio Casado en una imagen reciente ABC
María José Muñoz

Toledo

Ha fallecido a los 57 años de edad el académico toledano Antonio Casado Poyales, a causa de un infarto y un día después de regresar de sus vacaciones de verano.

Recientemente había sido nombrado secretario general de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, aunque no iba a tomar posesión hasta el próximo mes de octubre.

Era licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, y era funcionario de la subescala técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Desde 2008 era responsable de la Biblioteca del Campus Tecnológico de Toledo Fábrica de Armas.

Toledanista activo, fue coordinador y docente en numerosos cursillos y actividades de su ámbito profesional.

