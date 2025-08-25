Muere a los 57 años el académico toledano Antonio Casado Poyales

Ha fallecido a los 57 años de edad el académico toledano Antonio Casado Poyales, a causa de un infarto y un día después de regresar de sus vacaciones de verano.

Recientemente había sido nombrado secretario general de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, aunque no iba a tomar posesión hasta el próximo mes de octubre.

Noticia Relacionada El historiador y bibliotecario Antonio Casado, nuevo miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes ABC Su ingreso ha coincidido con la reciente defensa de su tesis doctoral, dedicada a la galería de retratos de la antigua biblioteca arzobispal

Era licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, y era funcionario de la subescala técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Desde 2008 era responsable de la Biblioteca del Campus Tecnológico de Toledo Fábrica de Armas.

Toledanista activo, fue coordinador y docente en numerosos cursillos y actividades de su ámbito profesional.