Muere el historiador y profesor Francisco García Martín, activista cultural de la ciudad de Toledo

Ha fallecido Francisco García Martín, historiador y profesor universitario nacido en 1959 en la localidad toledana de Villacañas. Era miembro de la Junta Rectora de Museo de Santa Cruz, ¡Vivo! desde mayo de 2023 y socio desde marzo de 2014, cuando la asociación tenía sólo un mes de vida. Ha participado e impulsado numerosas actividades culturales de la ciudad de Toledo y desde hace dos años formaba parte del Grupo de Voluntariado Cultural en el que se implicó activamente desde el primer momento realizando charlas y visitas guiadas para grupos de visitantes del museo.

Francisco García Martín era licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, y en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), de la que era doctor en Historia y profesor asociado, así como profesor de Instituto.

Según informa en sus redes sociales el Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, García Martín era miembro de una buena cantidad de asociaciones fundamentalmente de contenido cultural y social, y es autor de una gran cantidad de libros. También ha publicado numerosos artículos de opinión en prensa, bajo el seudónimo de Epícaris, «generalmente muy críticos con la gestión del patrimonio cultural de nuestra ciudad y de Castilla-La Mancha». Fue reconocido con varios premios nacionales y regionales por sus trabajos de investigación sobre diferentes temas. En diciembre de 2022 presentó su libro 'Un siglo del Museo Provincial de Toledo (1841-1942)' sobre los antecedentes del actual Museo de Santa Cruz y sus museos filiales.

«Paco, no ha podido ver realizado su último sueño que era la exposición que tenía prácticamente preparada y para la que había realizado innumerables contactos con diferentes entidades, con motivo del Centenario del fallecimiento de Vicente Cutanda Toraya. Era una de las mejores (y pocas) voces críticas, informadas y sensatas del panorama cultural y patrimonial toledano. En estos momentos tan duros, desde la Junta Rectora de Museo de Santa Cruz, ¡Vivo! queremos mandar un sentido pésame para Carmen, su mujer, y para toda su familia. Descanse en paz«.

También, el editor y periodista Alfonso González-Calero -colaborador de ABC- ha expresado sus condolencias en sus redes sociales, donde dice que «él ya me había comentado hace unas semanas que su pronóstico era muy preocupante. Por desgracia se han cumplido estas negras expectativas. Paco era un tipo estupendo: trabajador, todo terreno, comprometido con mil causas (desde Amnistía, hasta los conventos toledanos; muy emprendedor; siempre andaba con un montón de cosas en marcha«.

Añade González Calero que García Martín estaba a punto de publicar en Almud Ediciones un libro sobre 'Mujeres en la historia de Toledo', que había preparado junto con Laura García García-Tapetado. Este libro saldrá dentro de dos meses y Almud aprovechará su presentación «para recordarle como merecía. Que descanse en paz».

Su cuerpo estará hoy en el Tanatorio de Toledo, y el funeral será este viernes por la mañana.