Histórico arbitraje de la toledana Noelia Gutiérrez en la final del primer Mundial femenino de fútbol sala

La toledana Noelia Gutiérrez Muñoz fue la encargada de arbitrar este domingo la final de la primera edición del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala Femenino, un torneo celebrado en Filipinas desde el 21 del pasado mes de noviembre. Con solo 29 años, ... la árbitra firmó una actuación destacada en un encuentro que coronó Brasil como campeona tras su victoria por 3-0 ante Portugal. Su designación para el partido más importante del campeonato confirmó que es una colegiada muy valorada por la Federación Internacional.

La competición dejó además un protagonismo especial para España. En el duelo por el tercer y cuarto puesto, la selección española superó con claridad a Argentina con un marcador de 5-0 y cerró su participación con buenas sensaciones.

El combinado nacional había visitado Toledo los días 11 y 12 del mes de noviembre para disputar dos encuentros amistosos frente a Marruecos, una doble cita que puso en valor el vínculo histórico de la ciudad con este deporte.

En Toledo se jugó hace 30 años el primer encuentro oficial de la selección femenina española de fútbol sala, un hito que continúa presente en la memoria deportiva local.