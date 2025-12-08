Suscribete a
Histórico arbitraje de la toledana Noelia Gutiérrez en la final del primer Mundial femenino de fútbol sala

La colegiada toledana dirige con solvencia la final entre Brasil y Portugal en la primera edición del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala Femenino celebrado en Filipinas

8-1: La selección femenina de fútbol sala golea en Toledo, donde todo empezó

Noelia Gutiérrez es una colegiada muy valorada en la Federación Internacional
B. Cervantes

Toledo

La toledana Noelia Gutiérrez Muñoz fue la encargada de arbitrar este domingo la final de la primera edición del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala Femenino, un torneo celebrado en Filipinas desde el 21 del pasado mes de noviembre. Con solo 29 años, ... la árbitra firmó una actuación destacada en un encuentro que coronó Brasil como campeona tras su victoria por 3-0 ante Portugal. Su designación para el partido más importante del campeonato confirmó que es una colegiada muy valorada por la Federación Internacional.

