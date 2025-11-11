Suscribete a
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

8-1: La selección femenina de fútbol sala golea en Toledo, donde todo empezó

Amistoso contra Marruecos que este miércoles se repite y bonito gesto del Ayuntamiento con las pioneras locales Pilita, Clara y Mónica

Los goles de la selección española los marcaron Irene Samper (2), Vane Sotelo (2), Laura Sánchez, Antía Pérez, Ale de Paz y Noelia
H. FRAILE

B. Cervantes

Toledo

Toledo acogió este martes un amistoso de la selección española femenina de fútbol sala frente a Marruecos. El partido terminó con victoria abultada por 8-1, demostrando el equipo local una enorme superioridad. Las goleadoras nacionales fueron Irene Samper (2), Vane Sotelo (2), Laura Sánchez, ... Antía Pérez, Ale de Paz y Noelia. Por parte africana anotó Nadia Laftah. España ya jugó contra Marruecos dos amistosos en Rabat el pasado agosto, saldados con triunfo español por 0-5 y 1-5.

