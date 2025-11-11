8-1: La selección femenina de fútbol sala golea en Toledo, donde todo empezó

Toledo acogió este martes un amistoso de la selección española femenina de fútbol sala frente a Marruecos. El partido terminó con victoria abultada por 8-1, demostrando el equipo local una enorme superioridad. Las goleadoras nacionales fueron Irene Samper (2), Vane Sotelo (2), Laura Sánchez, ... Antía Pérez, Ale de Paz y Noelia. Por parte africana anotó Nadia Laftah. España ya jugó contra Marruecos dos amistosos en Rabat el pasado agosto, saldados con triunfo español por 0-5 y 1-5.

Volviendo al presente, con un ambiente cercano al lleno, asistieron el presidente de la federación española, Rafael Louzán; el exseleccionador y leyenda de este deporte que precisamente da nombre al pabellón en el que se jugó el partido, Javier Lozano; y el alcalde, Carlos Velázquez. Además, en el descanso actuaron las niñas de la escuela local de música y danza Merevel.

Este miércoles, a las 19.00 (Teledeporte), ambos conjuntos volverán a enfrentarse en Toledo. Las entradas cuestan ocho euros. Ambos encuentros sirven como preparación para el primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia, que se desarrollará en Filipinas entre el viernes 21 de noviembre y el domingo 7 de diciembre. Marruecos, encuadrada en el grupo A, jugará el partido inaugural contra Argentina, mientras que España tendrá como rivales en el grupo B a Tailandia, Colombia y Canadá.

No hay ninguna jugadora de Castilla-La Mancha en la convocatoria, ya que la conquense y capitana Anita Luján está lesionada. Sin embargo, sí que estará en el campeonato la árbitra toledana Noelia Gutiérrez.

Por otro lado, estos dos amistosos suponen a su vez un recuerdo del triangular celebrado en el pabellón del Salto del Caballo, aún sin el actual nombre de Javier Lozano Cid, en noviembre de 1995. Aquellos fueron los primeros partidos de la selección femenina en su historia. En el primer choque del triangular, Portugal venció a Australia por 17-2. Por su parte, España se llevó el torneo con victorias posteriores por 7-2 frente a Australia y por 9-2 ante Portugal.

Cinco jugadoras de aquel combinado español que dirigía Lozano pertenecían al Trocadero FS, un laureado club toledano que tenía como presidente a Socorro Mellado y como tándem técnico al brasileño Antonio José Acevedo 'Zego' y al local Luis Morcillo. Mellado y Morcillo tampoco se quisieron perder este martes el choque.

Las jugadoras toledanas en ese primer conjunto nacional fueron: Pilar López Rey 'Pilita', Clara del Pino Pazos y Mónica Huecas García. Además, había otras dos jugadoras del Trocadero que no eran toledanas: Concepción 'Conchi' y Mari Cruz 'Kuki'.

Pilita se crió en el barrio de Santa Bárbara y actualmente reside en Mocejón. Es funcionaria y tiene dos hijos. Por su parte, Clara vive en Toledo y es profesora de Primaria, mientras que Mónica es empresaria de papelería en Alicante. Al final del partido, el alcalde entregó una camiseta de la selección tanto a Pilita como a Clara y a una representante de Mónica, que no pudo estar en Toledo, en un bonito gesto del Ayuntamiento. Asimismo, hubo una foto de familia entre jugadoras antiguas y actuales de la selección.