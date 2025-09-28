3-4: Épica remontada del Albacete Balompié en El Molinón

Gelabert no se imaginaba que tras marcar el segundo el 'Alba' pudiera dar la vuelta al partido

Muy pocos de sus fieles seguidores podrían imaginar que su querido Albacete Balompié se pudiera traer una victoria de su desplazamiento a Gijón cuando en el tiempo añadido de la primera mitad el marcador estaba con un contundente 3-0 favorable al Sporting.

El equipo rojiblanco se mostró muy superior a su adversario hasta que llegó el primer gol albaceteño. Hasta entonces se temía entonces una gran hecatombe de la escuadra manchega. Sin embargo, un gol de Antonio Puertas poco antes de irse el partido al descanso dio ligeras esperanzas de que en la segunda parte se podía logar algo positivo en este domingo en tierras asturianas. Y así fue. De forma épica, los goles de Agus Medina y dos de Morci, uno de penalti, voltearon el marcador hasta dejarlo en un 3-4 que dejó helado al Sporting.

El inicio del 'Alba' en El Molinón fue descorazonador. De esta manera, en el minuto 11 llegó el 1-0 tras un fallo del meta Lizoain a un centro de Juan Otero del que se aprovechó Dubasin para marcar de forma cómoda.

También anduvo poco fino el portero visitante en el 2-0 conseguido cuando se cumplía la primera media hora de juego ya que el disparo de Gelabert era más o menos parable. Poco o nada pudo hacer el meta canario ya en el tercer gol rojiblanco anotado por Gaspar Campos en el minuto 37 también en jugada de Juan Otero. Estaba el partido liquidado. O eso al menos parecía cuando en el séptimo minuto del tiempo añadido llegó un centro de Meléndez que llevó a la red de remate de cabeza Antonio Puertas.

Tras la reanudación, el partido se convirtió en un ida y vuelta constante. El Sporting pudo sentenciar la batalla con un tiro al poste de Gaspar Campos a la hora de juego. Por su parte, Agus Medina marcó el segundo gol albaceteño en el minuto 71.

A partir de aquí, el equipo asturiano fue un manojo de nervios de lo que se aprovechó el 'Alba' para empatar la contienda en el minuto 88 con un gran gol de Morci.

Y para culminar una tarde gloriosa, el Albacete culminó su gran remontada con el gol de la victoria ya en el minuto 99 a través de una pena máxima cometida Queipo sobre Agus Medina que necesitó confirmación desde el VAR. Desde los once metros no falló Morci para logra la diana del triunfo. El próximo partido del Albacete Balompié en el campeonato será el que cerrará la octava jornada y que servirá para rendir visita a la Cultural Leonesa (próximo lunes, 20.30 horas).

Ficha técnica del partido

Sporting de Gijón: Rubén Yáñez; Kevin Vázquez (Loum, m. 95), Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Justin Smith (Pablo García, m. 78), Gelabert (Mbema, m. 85), Gaspar Campos (Amadou, m. 85), Nacho Martín; Dubasin y Juan Otero (Queipo, m. 78)

Albacete Balompié: Lizoain; Fran Gámez (Lorenzo, m. 70), Javi Moreno (Jogo, m. 70), Vallejo, Neva; Agus Medina, Riki (Javi Villar, m. 80), Meléndez (Lazo, m. 45), Morci; Puertas y Jefté (Escriche, m. 70)

Árbitro: Andrés Fuentes. Comité valenciano. Amarilla al local Smith. Por partes a Puertas y Morci

Goles: 1-0, m. 10: Dubasin; 2-0, m. 30; Gelabert; 3-0, m. 37: Gaspar Campos; 3-1, m. 45+7: Puertas; 3-2, m. 71: Agus Medina; 3-3, m. 88: Morci; 3-4, m. 99: Morci, de penalti

Incidencias: Partido de la séptima jornada de Segunda división disputado este domingo por la tarde en el estadio 'El Molinón' ante 22.398 espectadores (cifra oficial). En el minuto 15 se detuvo el partido debido a que hubo de prestar atención médica a dos espectadores presentes en las gradas del Molinón y que, felizmente, se recuperaron.