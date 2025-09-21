2-0: Victoria sensacional del Albacete frente al Pucela para despejar dudas

El Real Valladolid llegaba al Carlos Belmonte sin perder y allí aguardaba el Albacete Balompié, que todavía no había ganado. Pues ocurrió lo que suele pasar en el fútbol: que ganó el que más lo necesitaba. El 'Alba' cuajó un partido sensacional, dominó de cabo a rabo a su rival y si hubo dudas de quién se llevaría los tres puntos fue más por lo ajustado del marcador que por lo visto en el césped. Agus Medina y José Carlos Lazo firmaron los dos goles.

El nombre propio de la primera mitad fue Guilherme, el meta portugués del Pucela que se transformó en un gato felino para abortar dos opciones claras de Agus Medina y otra de Puertas en un escorzo. Al descanso, la sensación entre los manchegos era de oportunidad perdida, de haber perdonado en exceso al oponente. Sin embargo, a los 20 segundos del segundo acto el que la tuvo fue el Valladolid: Meseguer remató desviado con la zurda desde el balcón del área chica.

Pasado el susto, el 'Alba' retomó el control. Puertas recortó hacia dentro y estrelló su disparo en el palo corto en el minuto 52, preludio del 1-0 en el 60. Un robo en zona peligrosa lo condujo Medina hacia Riki Rodríguez y este aguantó el momento justo para devolvérsela con ventaja y que fusilara a la red. Cuarto gol del chico para todo del Albacete, un pedazo de futbolista.

Los locales entonces, conscientes del botín que tenían, se guarecieron en su campo y entregaron la pelota al Valladolid, incapaz de poner en aprietos a Lizoain -segundo partido como titular, segunda portería a cero-. Y a la contra, volaron. Morci se topó con el larguero en 84 y fue protagonista seis minutos después al peinar un balón largo para que Lazo cuerpeara de manera estupenda, haciéndose el hueco necesario para ubicar el 2-0 definitivo.

La próxima semana toca visita a El Molinón (domingo, 18.30) para medirse al Sporting de Gijón, pero ya más tranquilos.

- Albacete Balompié: Raúl Lizoain; Fran Gámez (Javi Moreno, m. 71), Pepe Sánchez, Vallejo, Neva; Puertas (Aguado, m. 81), Riki, Meléndez (Villar, m. 46), Jogo (Jon Morcillo, m. 71); Jefté (Lazo, m. 78) y Agus Medina.

- Real Valladolid: Guilherme; Alejo (Trilli, m. 69), Tomeo, Torres, Bueno (Garriel, m. 77); Jurić, Meseguer (Lachuer, m. 64); Amath (Peter, m. 46), Ponceau (Arnu, m. 64), Biuk; y Latasa.

Árbitro: Saúl Ais (Comité valenciano). Amarillas a los locales Meléndez, Fran Gámez y Lazo. Por parte visitante, a Jurić, Aceves y Tomeo.

Goles: 1-0, m. 60: Agus Medina; y 2-0, m. 90: Lazo.

Incidencias: partido de la sexta jornada de Segunda división, disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 11.013 espectadores (cifra oficial).