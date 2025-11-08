3-2: Derrota con polémica arbitral del Albacete Balompié en Eibar

El Albacete Balompié cayó derrotado por 3-2 en su visita sabatina al SD Eibar después de la disputa de un partido marcado por las decisiones arbitrales que cayeron en forma negativa para los intereses del equipo castellano-manchego. Y es que ... la escuadra albaceteña fue sancionada con dos penas máximas muy dudosas que ayudaron mucho para que el 'Alba' perdiera un partido en el que llegó a tener un 1-2 ventajoso ya en la segunda mitad del choque.

La igualdad fue la nota más dominante en el transcurrir del encuentro por lo que un empate hubiera sido el resultado que más se podía ajustar por lo presenciado sobre el terreno de juego del histórico 'Ipurúa'.

El partido empezó bien para el Albacete Balompié ya que en la primera jugada hubo un saque de esquina a favor del 'Alba' lanzado por Agus Medina que remató de cabeza Javi Villar llevando el balón al larguero tras desvío apurado del meta local. El esférico quedó muerto en boca de gol desde donde Jefté lo embolsó en la red eibarresa.

Tuvo el empate la SD Eibar en el minuto 18 cuando Jon Bautista se encontró con un balón a dos metros de la línea de gol tras un centro lateral y con la portería desguarnecida. Sin embargo, el ariete vasco mandó el esférico por encima del larguero cuando la igualada parecía ya cantada.

Llegado el encuentro a su primera media hora de juego se produjo una jugada discutida en el área eibarresa. Una falta lanzada por Agus Medina la peinó Jon García y el balón lo rechazó el meta local y acabó en un brazo de Marcos Moreno. El colegiado señaló penalti a favor del 'Alba', pero desde el VAR le hicieron cambiar de opinión y la pena máxima se fue al limbo.

Tras la reanudación, y también en la primera jugada, el árbitro sancionó con penalti una entrada de Lizoain sobre Martón, una acción revisada por el VAR por ser muy dudosa. Desde los once metros empató la contienda el propio Javi Martón.

A partir de aquí al final de la batalla fue de ofensivas continuadas por parte de ambos conjuntos. El Albacete se puso por delante de nuevo en el marcador en el minuto 60 después de que un centro de Fran Gámez lo remató el canario Jefté Betancor en boca de gol.

Empató en la jugada siguiente la SD Eibar en un disparo cruzado de Javi Martón tras una jugada que también fue revisada por el VAR por un fuera de juego milimétrico que invalidó Jon García. Y ya en el minuto 72 , hubo unas manos de Neva que no pareció merecedora de ser castigada con penalti, pero el colegiado se mantuvo firme y Corpas puso el 3-2 definitivo desde el punto fatídico. Aún pudo empatar a tres el 'Alba' cuando Higinio dispuso de una buena opción no tuvo premio en su disparo.

Ficha técnica del partido

SD Eibar: Magunagoitia; Cubero, Arbilla, Marcos Moreno, Buta (Álvaro Rodríguez, m. 66); Corpas, Olaetxea (Sergio Álvarez, m. 66), Áleix Garrido (Magunazeleaia, m. 81), Toni Villa (Alkain, m. 66); Bautista y Martón (Javi Martón, m. 75)..

Albacete Balompié: Lizoain; Fran Gámez, Jon García (Javi Moreno, m. 68), Vallejo, Neva; Capi (Escriche, m. 75), Javi Villar (Valverde, m- 80), Pacheco, Morci (Lazo, m. 68); Agus Medina y Jefté (Higinio, m. 75).

Árbitro: Manuel Ángel Pérez. Comité catalán. Amarilla a local Magunazelaia. Por parte visitante, a Pacheco, Jon García y Javi Villar.

Goles: 0-1, m. 1: Jefté; 1-1, m. 47: Martón, de penalti; 1-2, m. 60: Jefté; 2-2, m. 62: Martón; 3-2, m. 72: Corpas, de penalti.

Incidencias: Partido de la jornada 13 de Segunda división disputado este sábado por la tarde en el estadio de Ipurúa ante unos 3.500 espectadores. Unos 200 seguidores del Albacete en las gradas.