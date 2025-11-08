Suscribete a
3-2: Derrota con polémica arbitral del Albacete Balompié en Eibar

Los dos goles de Jefté fueron remontados con ayuda de dos penas máximas muy dudosas

2-1: El Albacete resucita de la mano de un Antonio Puertas acertado con el gol

El partido, que empezó bien para el Albacete, estuvo marcado por las decisiones arbitrales
El partido, que empezó bien para el Albacete, estuvo marcado por las decisiones arbitrales la liga

B. Cervantes

ABC

El Albacete Balompié cayó derrotado por 3-2 en su visita sabatina al SD Eibar después de la disputa de un partido marcado por las decisiones arbitrales que cayeron en forma negativa para los intereses del equipo castellano-manchego. Y es que ... la escuadra albaceteña fue sancionada con dos penas máximas muy dudosas que ayudaron mucho para que el 'Alba' perdiera un partido en el que llegó a tener un 1-2 ventajoso ya en la segunda mitad del choque.

