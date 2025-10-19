Suscribete a
0-1: Agus Medina marcó pronto, Lizoain echó el cerrojo y el Albacete sigue escalando

Los manchegos vencieron al Castellón en Castalia y suman seis partidos sin perder, cinco de ellos con la puerta a cero

Agus Medina ya suma seis goles en Liga
Juan Antonio Pérez

El Albacete Balompié ha pasado de ser un carnaval en defensa a un conjunto al que cuesta mucho marcar un gol, entre otras razones porque Raúl Lizoain se ha asentado bajo los palos a golpe de intervenciones prodigiosas. Seis partidos acumula sin perder el ' ... Alba', que ya está en media tabla y mira hacia arriba, y en cinco de ellos ha dejado la portería a cero. Siempre, siempre hay que construir desde la defensa.

