0-1: Agus Medina marcó pronto, Lizoain echó el cerrojo y el Albacete sigue escalando

El Albacete Balompié ha pasado de ser un carnaval en defensa a un conjunto al que cuesta mucho marcar un gol, entre otras razones porque Raúl Lizoain se ha asentado bajo los palos a golpe de intervenciones prodigiosas. Seis partidos acumula sin perder el ' ... Alba', que ya está en media tabla y mira hacia arriba, y en cinco de ellos ha dejado la portería a cero. Siempre, siempre hay que construir desde la defensa.

Este domingo, en el SkyFi Castalia, el Albacete ganó 0-1 al CD Castellón porque Agus Medina -ya suma seis goles- volvió a ver puerta muy pronto y porque después Lizoian echó el cerrojo. El único tanto llegó en el minuto 5, cuando Carlos Neva se internó como cuchillo en mantequilla por la izquierda y puso un centro con música para que Medina, más libre que Nino Bravo, cabeceara a placer.

Los manchegos pudieron marcar el 0-2 en el 16 en una rápida triangulación que dejó solo a Meléndez, pero su vaselina la desvió lo justo Matthys al palo. Y, sin embargo, al minuto Lizoain sacó una gran mano a un remate con el tacón de Jakobsen que era el empate.

Los postes se aliaron con el Albacete en la segunda parte. En el 49, Ronaldo lanzó una falta con rosca por el exterior de la barrera y se estrelló en el palo. Poco más tarde, en el 53, Cipenga disparó desde la esquina del área y Lizoain se estiró para rozarla lo suficiente y que la pelota rebotase de nuevo en la madera. El propio Ronaldo vio la segunda amarilla por una patada que se podía haber ahorrado y Medina, estando el Albacete con un jugador más, pudo sentenciar en una ocasión clarísima. La falló, pero ahí estaba Lizoain para asegurar el triunfo con más paradas a Cipenga y Cala.

Al final, en el 90, Alberto e Higinio terminaron también expulsados por un rifirrafe que no pareció para tanto, así que el Castellón terminó con nueve y el Albacete con diez.