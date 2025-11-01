2-1: El Albacete resucita de la mano de un Antonio Puertas acertado con el gol

Cinco minutos de inspiración goleadora por parte de Antonio Puertas permitió al Albacete Balompié conseguir una victoria muy sufrida ante la SD Huesca. El delantero almeriense anotó dos dianas en los albores de la segunda mitad para voltear un inquietante 0-1 ... anotado por Enol en la primera parte.

El partido comenzó con los dos equipos buscando el gol de forma insistente. Esto derivó en las primeras ocasiones para alterar el marcador por parte del Huesca en sendos remates de Ángel y Ojeda que salieron desviados por poco. Por parte del Albacete, un taconazo de lujo de Escriche lo detuvo el meta visitante y, en la siguiente jugada, Antonio Puertas lanzó un obús con rosca que rozó un poste.

El encuentro avanzaba con un Albacete un tanto espeso en su juego del medio campo, lógico, faltaba Riki. Por su parte, el equipo de la capital del Alto Aragón se vio obligado a efectuar dos cambios por lesión. De esta manera, en el minuto 39 entraron Liberto y Sergi Enrich y se fueron a los vestuarios Enol y Ojeda.

Estaba el partido cerca ya de la primera media hora de juego cuando una jugada por la derecha visitante acabó con un centro raso de Ojeda que Enol remató sin parar llevando el balón a la red por debajo de las piernas de Lizoain. Era el 0-1, un resultado que pudo ser aumentado por parte de los oscenses con un duro remate de Ángel que llevó el esférico a una de las crucetas de la portería defendida por Lizoain. Antes, minuto 39, el equipo de la capital del Alto Aragón se vio obligado a efectuar dos cambios por lesión. De esta manera, entraron Liberto y Sergi Enrich y se fueron a los vestuarios Enol y Ojeda.

Tras la reanudación, emergió la figura de Antonio Puertas para en cinco minutos de locura voltear el marcador hasta dejarlo en un 2-1. De esta manera, en el minuto 51 llegó una cesión para el delantero almeriense, quien a la media vuelta batiese la red visitante de fuerte disparo. Cinco minutos más tarde, un centro de Fran Gámez lo peinó de cabeza Escriche y Puertas llegando desde atrás colocó el segundo local en el marcador.

El 'Alba' había resucitado. Es la quinta diana de veterano delantero en lo que va de Liga por los seis que lleva su compañero Agus Medina. A partir de aquí, pudo pasar de todo. La SD Huesca rozó el empate en acciones claras de gol, las más claras, por parte de Pulido y Kortajarena.

En lo que al 'Alba' se refiere, Agus Medina tuvo en el minuto 80 un mano a mano óptimo en un balón que terminó en saque de esquina. Además, un duro tiro de Morci se topó con la madera en el minuto 89.

Ficha técnica del partido

Albacete Balompié: Lizoain; Fran Gámez (Javi Moreno, m. 75), Vallejo, Jon García, Neva (JoGo, m. 85); Agus Medina (Capi, m. 84), Javi Villar, Meléndez (Pacheco, m. 46), Morci; Antonio Puertas y Escriche (Lazo, m. 75).

SD Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad (Ntamack, m. 60), Hugo Pérez (Luna, m. 80), Pulido, Julio Alonso; Ángel, Kortajarena, Portillo (Manu Rico, m. 46), Álvarez; Ojeda (Liberto, m. 39) y Enol (Sergi Enrich, m. 39).

Árbitro: Álvaro Moreno. Comité madrileño. Amarilla para los locales Fran Gámez, Villar y Pacheco.

Goles: 0-1, 28: Enol; 1-1, m. 51: Antonio Puertas; 2-1, m. 56: Antonio Puertas.

Incidencias: Partido de la jornada 12 de Segunda división disputado este sábado por la tarde en el estadio Carlos Belmonte ante 9.735 espectadores (cifra oficial). Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas por la Dana del pasado 29 de octubre en Letur.