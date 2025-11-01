Suscribete a
Feijóo medita entre convocar ya elecciones en Valencia o elegir un sucesor a Mazón

fútbol/segunda división

2-1: El Albacete resucita de la mano de un Antonio Puertas acertado con el gol

La SD Huesca fue mejor en la primera mitad y se puso 0-1 a su favor, pero en cinco minutos perdió su cosecha

0-1: Agus Medina marcó pronto, Lizoain echó el cerrojo y el Albacete sigue escalando

Antonio Puertas se ha convertido esta tarde en el salvador del Albacete al marcar dos goles que han volteado el marcador hasta dejarlo en un 2-1
B. Cervantes

Toledo

Cinco minutos de inspiración goleadora por parte de Antonio Puertas permitió al Albacete Balompié conseguir una victoria muy sufrida ante la SD Huesca. El delantero almeriense anotó dos dianas en los albores de la segunda mitad para voltear un inquietante 0-1 ... anotado por Enol en la primera parte.

