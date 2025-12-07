Suscribete a
ABC Premium

1-0: El Deportivo Guadalajara respira en la tabla tras vencer al Osasuna B

Un gol de David Amigo en los inicios del partido dan la victoria a la escuadra morada tras su éxito copero

1-0: El Talavera emborrona su éxito copero con una derrota que le pone colista

Los jugadores celebran la victoria en el vestuario
Los jugadores celebran la victoria en el vestuario CD Guadalajara

B. Cervantes

Toledo

Apenas se habían cumplido cinco minutos de juego cuando el Deportivo Guadalajara se ponía con ventaja en el marcador ante el Atlético Osasuna B. Fue como consecuencia de una buena jugada coral de la escuadra morada que concluyó David Amigo de un buen ... disparo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app