1-0: El Deportivo Guadalajara respira en la tabla tras vencer al Osasuna B

Apenas se habían cumplido cinco minutos de juego cuando el Deportivo Guadalajara se ponía con ventaja en el marcador ante el Atlético Osasuna B. Fue como consecuencia de una buena jugada coral de la escuadra morada que concluyó David Amigo de un buen ... disparo.

Este triunfo permite al «Dépor» respirar en la clasificación, si bien, aún está ubicado en la plaza que abre el descenso y empatado a 17 puntos con su rival de este domingo, el filial del Osasuna.

El equipo ha tenido una semana fantástica tras haber pasado ronda el pasado martes en la Copa del Rey ante el Ceuta. El próximo partido del Guadalajara será el domingo visitando al Real Madrid Castilla.

La victoria del equipo morado se puede considerar como justa por lo presenciado sobre el terreno de juego del Pedro Escartín. El equipo filial del Osasuna apretó en la segunda parte, pero no pudo superar a la defensa alcarreña. En el minuto 79 hubo una acción polémica al ver Zarco una tarjeta roja en una jugada en la que los visitantes reclamaron penalti. Sin embargo, el VAR de esta Primera RFEF anuló esta rojay la posible pena máxima consiguiente.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Guadalajara: Zarco; Nacho Mayo (Pablo Rojo, m. 73), Ablanque, Gallardo, Julio Martínez; Neskes (Pablo Muñoz, m. 60), Toño Calvo (Borja Díaz, m. 73), Tavares, Víctor (Cera, m. 465; David Amigo (Unax, m. 85) y Salifo

Atlético Osasuna B: Stamatakis; Espejo, Mikel Serrano (Lumbreras, m. 68), Jiménez (Ansó, m. 46), Larrión (Santos, m. 73); Mauro, Bruno (Roberto Arroyo, m. 60), Garín (Arrasate, m. 60), Yoldi; Dani González y Auría

Árbitro: García Gómez. Comité extremeño. Tarjeta amarilla a los locales Toño Calvo. Por parte visitante, a Auría, Jiménez, Arroyo y Yoldi.

Gol: 1-0, m. 5: David Amigo

Incidencias: Partido de la jornada 15 del Grupo I de Primera RFEF disputado en la tarde de este domingo en el estadio Pedro Escartín ante 2.346 espectadores (cifra oficial).