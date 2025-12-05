Estos son todos los equipos clasificados a dieciseisavos de final de la Copa del Rey

La Copa del Rey dará la bienvenida en la próxima ronda a todos sus equipos. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, como participantes de la Supercopa de España, se han saltado las dos primeras eliminatorias, donde la ilusión se ha ... desbordado por muchos rincones de España en busca de convertirse en los matagigantes.

Tres equipos de Primera División se han quedado por el camino, dos de ellos eliminados, precisamente, por el mismo rival. El Ourense CF apeó al Real Oviedo en la primera eliminatoria e hizo lo propio con el Girona en la segunda ronda. Dos conjuntos en puestos de descenso en Liga que han caído ante un cuadro gallego que es un sospechoso habitual en esto de protagonizar sorpresas en la Copa. El Atlético Baleares será el único representante de Segunda Federación tras dejar en la cuneta al Espanyol.

De este modo, ya está configurada la nómina de equipos que integra la eliminatoria de dieciseisavos de final, fijada para los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2025 con la salvedad del Rayo Vallecano, cuyo encuentro queda reservado para el día 6 de enero debido a la coincidencia en el calendario con la última jornada de la fase de liga de la Conference League. El sorteo se realizará el martes 9 de diciembre a partir de las 13:00 horas y podrás acompañarlo en ABC.es.

Los equipos que juegan los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Ya se conoce la identidad de los 32 equipos que forman parte de la eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa del Rey.

Equipos clasificados para los dieciseisavos de final de Copa del Rey y los bombos Supercopa de España (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic.

Primera División (13): Mallorca, Alavés, Osasuna, Getafe, Villarreal, Elche, Levante, Real Sociedad, Real Betis, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.

Segunda División (9): Huesca, Real Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Albacete, Deportivo, Racing de Santander, Burgos y Granada.

Primera Federación (4): Guadalajara, Eldense, Talavera, Real Murcia.

Segunda Federación (1): Atlético Baleares.

Copa Federación (1): Ourense CF.

La Federación divide a los equipos por bombos en función de la categoría en la que militan, con dos excepciones: la Supercopa de España y la Copa Federación.

El organismo que preside Rafael Louzán estipula que los equipos que disputan la Supercopa a comienzos de enero en Arabia Saudí deben tener una posición de privilegio. Además de saltarse las dos primeras eliminatorias, forman parte de un bombo separado, de modo que serán emparejados con los equipos de inferior categoría. O lo que es lo mismo, estos conjuntos más modestos tienen prácticamente garantizado medirse a uno de los grandes del fútbol español.

La otra excepción involucra al Ourense CF, el único superviviente en Copa del Rey que procede de la Copa Federación. Cabe recordar que este torneo, destinado a conjuntos del fútbol no profesional que no han obtenido el billete a la Copa del Rey, da las últimas cuatro plazas para el torneo del KO. Concretamente, para sus cuatro semifinalistas. El Ourense CF no solo alcanzó las semis, sino que es el campeón al derrotar al Orihuela en la final, disputada en su estadio, O Couto.

Los gallegos conservan ese estatus de equipo procedente de la Copa Federación, por lo que se sitúan en un bombo aparte y se aseguran, sí o sí, uno de los cuatro conjuntos de la Supercopa de España, al igual que el Atlético Baleares como único superviviente del cuarto escalón del fútbol español.